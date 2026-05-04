Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει στο Instagram αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο

Είναι μαζί περίπου 8 μήνες και τώρα ήρθε η στιγμή για κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Ο λόγος για τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν, που μοιράστηκαν κοινές τους στιγμές στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη ηθοποιός ανάρτησε στον λογαριασμό της ένα carousel με στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο μουσικό φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν μία φωτογραφία στην οποία ο 44χρονος μάνατζερ κρατά κοντά του τη Σουίνι, καθώς ποζάρουν μαζί με πλήθος κόσμου γύρω τους, λήψεις από photo booth, όπου οι δυο τους κάνουν αστείες γκριμάτσες, αλλά και ένα στιγμιότυπο με την ηθοποιό να έχει σκαρφαλώσει στους ώμους του Μπράουν κατά τη διάρκεια συναυλίας που παρακολούθησαν.



Η ανάρτηση της Σουίνι έρχεται δύο περίπου εβδομάδες, αφότου ο Μπράουν επισημοποίησε τη σχέση τους στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή ασπρόμαυρη φωτογραφία τους.



Η Σουίνι και ο Μπράουν άρχισαν να βγαίνουν τον Σεπτέμβριο του 2025, έχοντας γνωριστεί στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία το καλοκαίρι. Οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες, καθώς έφευγαν από μια γκαλερί μαζί με φίλους τους, πυροδοτώντας τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους. Πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE τους επόμενους μήνες ότι τα πράγματα γίνονταν σοβαρά.



«Ο Σκούτερ και η Σίντνεϊ είναι πολύ καλά μαζί και τα πράγματα ανάμεσά τους πηγαίνουν εξαιρετικά. Έχουν σχέση και τα πράγματα είναι σοβαρά», είχε αναφέρει η πηγή. Ο Μπράουν υπήρξε παντρεμένος από το 2014 μέχρι το 2021, ενώ έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του. Από την άλλη, η Σουίνι έβαλε τέλος στο αρραβώνα της με τον επιχειρηματία Τζόναθαν Νταβίνο τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια σχέσης.

