ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:16
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γερμανό ΥΠΕΞ: Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή μετά από μία ειρηνευτική συμφωνία

«Είμαστε μια χώρα, που διατηρεί, θα έλεγα, εποικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που, κατά τη γνώμη μου, μας καθιστά αξιόπιστους “γεφυροποιούς”. Φυσικά, όμως, για να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου τις ανατινάζουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, στο μέγαρο Μαξίμου.

«Επομένως, το να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα, είναι, πιστεύω, κοινή προτεραιότητα για τις δύο χώρες μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, στον Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μία ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως οι ευρωατλαντικές σχέσεις, η ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της ΕΕ

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ συμπίπτει με μια περίοδο μεγάλης αναταραχής.

«Είμαστε, μαζί με την Κύπρο, η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, ασφαλώς, πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά στη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Βάντεφουλ μετέφερε «πολύ θερμούς χαιρετισμούς από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Συνομίλησα μαζί του χθες το απόγευμα και μου ζήτησε να σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς του, εκτιμά τη φιλία που σας συνδέει. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις δύο χώρες μας και για τις δύο κυβερνήσεις, ειδικά για τους υπουργούς Εξωτερικών σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές».

Προσέθεσε ότι είναι απολύτως απαραίτητο «να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, όπως έχουμε συμφέρον να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», και κατέληξε: «Θα έλεγα, λοιπόν, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές και τις προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Και αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ φίλων και κύριων εταίρων, όπως είναι η Ελλάδα και η Γερμανία».

