ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:54
04.05.2026 15:51

Καστανίδης: Ο Ανδρουλάκης από το 2023 το λέει με όλους τους τρόπους ότι δεν με θέλει στο ΠΑΣΟΚ

Για τα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτηση του από το ΠΑΣΟΚ μετά από πάνω από 40 χρόνια μίλησε ο Χάρης Καστανίδης.

Ο Χάρης Καστανίδης τόνισε ότι είναι μια στιγμή συναισθηματικά φορτισμένη για αυτόν και αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα Οργανωτικού και είναι συνεργάτες του –  να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή, όπως έγινε τον Απρίλιο του 2025 στην Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Όχι μόνο να μην με καλέσουν αλλά έγινε παρέμβαση στον δήμαρχο να κλείσουν την αίθουσα και να μη τη διαθέσουν στους ανθρώπους που με καλούσαν», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Η αλλαγή στο καταστατικό

Πρόσθεσε ότι η αλλαγές στο καταστατικό που έγιναν στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχαν στόχευση να τον αφήσουν εκτός ψηφοδελτίου. «Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια: Εμένα. Γιατί; Έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η ρύθμιση και αφορά έναν. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, διότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ εξαιρούνται της ρύθμισης, δηλαδή ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν 20 χρόνια θητείας ως βουλευτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού». 

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση με το Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε «Δεν υπάρχει κάποια αντιδικεία. Το κάνει αιφνιδίως το 2023, το επαναλαμβάνει μετά. Δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για  να παίρνει αποφάσεις, που ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με τη δική μου παρουσία. Το ελεύθερο πεδίο μπορεί να έχει να κάνει με τις μετεκλογικές του επιλογές».

Σε άλλο σημείο επισήμανε «Εάν πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στις καλές εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος, είναι: πρώτον, να υπάρχει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία, η ηγεσία που μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και ο τρίτος παράγοντας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κτήμα με λίγες γραμμές του ελληνικού λαού και καταλαβαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι ένας από τους παράγοντες και η ηγεσία που παίζει ρόλο;»

Προσηλωμένος στις ιδέες του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Καστανίδης τόνισε ότι παραμένει στρατευμένος στις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. «Όπως γράφω στη δήλωσή μου, δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Αυτό που υποχρεούμαι να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Και λέω ότι κρατώ στην καρδιά μου όλους τους αγώνες που έδωσα με πολλούς φίλους και συντρόφους και θα συνεχιστούν οι αγώνες αυτοί“.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν συνομιλεί με άλλο κόμμα.«Μην αναζητείτε σενάρια. Δεύτερον, αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους και κόμματα, θα σας το έλεγα. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά».

