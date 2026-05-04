ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:53
04.05.2026 17:07

Ηλεκτρικά πατίνια: Μπαράζ ελέγχων, ένας στους τρεις οδηγά χωρίς κράνος

Ειδική εξόρμηση για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. την ώρα που αυξάνονται καθημερινά τα ατυχήματα με πατίνια.

Πιο συγκεκριμένα, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σημειώνει η Ελληνική Αστυνομία.

