Πάτρα: 11χρονος στο νοσοκομείο μετά από νέο ατύχημα με πατίνι

Στο Καραμανδάνειο Nοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισσία, μετά από ατύχημα που είχε ενώ έπαιζε στην κεντρική πλατεία της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (2/5), όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όταν ένα άλλο παιδί, που κινείτο με πατίνι έπεσε πάνω του.

Το παιδακι που είχε το πατίνι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.

