ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:36
04.05.2026 11:15

Shakira: Η φαντασμαγορική δωρεάν συναυλία στο Ρίο μπροστά σε 2 εκατομμύρια θαυμαστές (photos/videos)

credit: AP

Η κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα (Shakira) χάρισε μια μοναδική, δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κοπακαμπάνα (Copacabana) το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μια από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου.

credit: AP

Η εμφάνιση ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga τον περασμένο χρόνο, οι οποίες είχαν επίσης συγκεντρώσει πλήθος κόσμου στην απέραντη παραλία. Για τη Σακίρα, η συναυλία ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια), η οποία πήρε το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ του 2024.

Το σόου ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας και πλέον ώρας γύρω στις 23:00, μέσα σε ένα κλίμα απόλυτου ενθουσιασμού και παρατεταμένων χειροκροτημάτων. Την ίδια στιγμή, drones πετούσαν πάνω από το πλήθος, σχηματίζοντας στον ουρανό το μήνυμα «Σ’ αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

credit: AP

Η παγκόσμια σταρ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα, πριν από περίπου τρεις δεκαετίες. «Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών και ονειρευόμουν να τραγουδήσω για εσάς» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».

Ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ έκλεισε τη συναυλία με το «BZRP Music Sessions #53/66» το οποίο ακολούθησε τον χωρισμό της από τον ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.

credit: AP

Επίσης κατά τη διάρκεια του σόου εξήρε τη γυναικεία δύναμη, δηλώνοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».

Σύμφωνα με το AP, οι δωρεάν συναυλίες αποτελούν μέρος της προσπάθειας του δήμου να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, του Καρναβαλιού, και πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Ιωάννη τον Ιούνιο.

credit: AP

«Για εμάς, τα πάρτι είναι σοβαρή υπόθεση. Επειδή δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισόδημα, ανάπτυξη και ταυτότητα για την πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε (Eduardo Cavaliere), κατά την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου για τη συναυλία της Σακίρα. «Η επένδυσή μας σε αυτό το σόου θα μας δώσει 40 φορές μεγαλύτερη οικονομική απόδοση» πρόσθεσε.

Η εμφάνιση της Σακίρα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 777 εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), χάρη στην άφιξη των τουριστών και τις δαπάνες σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα.

credit: AP
credit: AP
credit: AP

