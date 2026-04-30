Πέθανε ο τραγουδιστής της country David Allan Coe

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο David Allan Coe, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της country και βασικός εκπρόσωπος του outlaw country.

Ο τραγουδιστής και δημιουργός του «The Ride» έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 29 Απριλίου, ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο εκπρόσωπος του Coe επιβεβαίωσε στο People ότι ο μουσικός πέθανε, περιγράφοντάς τον ως «θησαυρό της country μουσικής που αγαπούσε τους θαυμαστές του. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας πραγματικός outlaw και ένας σπουδαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και performer».

David Allan Coe dead at 86: Country music outlaw and The Ride singer passes away https://t.co/6s2m3pAOGd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 30, 2026

Ποιος ήταν ο David Allan Coe

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο David Allan Coe είχε διχάσει το κοινό του, κυρίως για τη χρήση ρατσιστικών χαρακτηρισμών σε υλικό του.

Παράλληλα, θεωρήθηκε μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της outlaw country σκηνής, με τραγούδια όπως τα «You Never Even Called Me by My Name» του 1975, «Longhaired Redneck» του 1976, «The Ride» του 1983 και «Mona Lisa Lost Her Smile» του 1984. Στη διάρκεια σχεδόν 60 ετών καριέρας, κυκλοφόρησε συνολικά 42 άλμπουμ.

Γεννημένος στο Άκρον του Οχάιο, πέρασε μέρος της δεκαετίας των 20 του στη φυλακή, περίοδο κατά την οποία άρχισε να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Μετά την αποφυλάκισή του, το 1967, μετακόμισε στο Νάσβιλ, όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται ως μουσικός του δρόμου.

Το 1970 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Penitentiary Blues», ενώ συνέχισε να εργάζεται και ως τραγουδοποιός. Το 1973 έγραψε για την Tanya Tucker το «Would You Lay with Me (In a Field of Stone)», που έφτασε στην κορυφή των country charts. Το 1974 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Mysterious Rhinestone Cowboy», τίτλος εμπνευσμένος από την ενδυματολογική εικόνα που υιοθετούσε στη σκηνή.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1975, παρουσίασε το «Once Upon a Rhyme», στο οποίο περιλαμβανόταν το «You Never Even Called Me by My Name», τραγούδι που μπήκε στο top 10 των country charts.

Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Longhaired Redneck» το 1976 και «Rides Again» το 1977. Ο Coe έγραψε επίσης το «Take This Job and Shove It» για τον Johnny Paycheck, τραγούδι για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.

«Τραγουδούσα αυτά τα πράγματα για χρόνια. Τα ζούσα για χρόνια. Ο Willie Nelson, ο Waylon Jennings απλώς έγιναν πιο διάσημοι. Εγώ ήμουν ο αυθεντικός outlaw» είχε πει, μιλώντας το 1993 στο «Phoenix New Times» για το outlaw country.

Η καριέρα του, ωστόσο, σημαδεύτηκε και από σοβαρές αντιδράσεις. Όπως είχan γράψει το 2000 οι «New York Times», στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Coe κυκλοφόρησε σε πολύ μικρές ποσότητες δύο underground άλμπουμ με τραγούδια που χαρακτηρίστηκαν από την εφημερίδα ως από τα πιο ρατσιστικά, μισογυνικά, ομοφοβικά και χυδαία που είχαν ηχογραφηθεί από δημοφιλή τραγουδοποιό. Το υλικό αυτό κυκλοφόρησε αργότερα, το 2000, μέσω της ιστοσελίδας του, χωρίς να αναγράφεται το όνομά του.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί ρατσισμού, υποστηρίζοντας στο Country Standard Time ότι η εφημερίδα δεν του έδωσε δυνατότητα να απαντήσει.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

D4vd: Φρικιαστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία της 14χρονης φίλης του – Τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο και την έκρυψε στο πορτμπαγκάζ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, δράμα και «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (Videos)



