Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μια κομβική στροφή στην εισοδηματική πολιτική του κράτους σηματοδοτεί η πλήρης εφαρμογή του νέου πλαισίου αποδοχών για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με επίκεντρο τη σύγκλιση με τον ιδιωτικό τομέα και την αποκατάσταση μέρους των απωλειών της περασμένης δεκαετίας, το νέο σύστημα εισάγει μηχανισμούς αυτόματων αυξήσεων και οριζόντιες ενισχύσεις που αλλάζουν την όψη του ενιαίου μισθολογίου.

Η φιλοσοφία των αυξήσεων

Η νέα δομή βασίζεται σε μια διπλή παρέμβαση. Πρώτον, εφαρμόζονται οριζόντιες αυξήσεις της τάξεως των 40 έως 50 ευρώ μεικτά μηνιαίως, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική κατηγορία (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ). Δεύτερον, καθιερώνεται η αυτόματη αναπροσαρμογή του εισαγωγικού μισθού, ώστε αυτός να συμβαδίζει πάντα με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Αυτό διασφαλίζει ότι κανένας νεοδιοριζόμενος στο Δημόσιο δεν θα αμείβεται λιγότερο από έναν ανειδίκευτο εργάτη στην αγορά εργασίας.

Πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογή

Για να γίνει αντιληπτό το αποτύπωμα στην τσέπη των εργαζομένων, ας δούμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

• Νεοδιοριζόμενος κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης): Με την προσαρμογή στον κατώτατο μισθό και την οριζόντια αύξηση, οι μεικτές αποδοχές του ξεπερνούν πλέον το φράγμα των 850 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την αγοραστική του δύναμη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Πτυχιούχος ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) με 10 έτη προϋπηρεσίας: Πέρα από την οριζόντια αύξηση των 50 ευρώ, ο συγκεκριμένος υπάλληλος επωφελείται από την ταχύτερη ωρίμανση των μισθολογικών κλιμακίων, είδε δηλαδή το μισθό του να αυξάνεται αυτόματα με τη μετάβαση στο επόμενο κλιμάκιο, χωρίς την ανάγκη ειδικής αξιολόγησης.

Επιδόματα και ευθύνη

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό. Σημαντική ενίσχυση προβλέπεται για τα επιδόματα θέσης ευθύνης (διευθυντές, τμηματάρχες), τα οποία αυξάνονται έως και 30%, καθώς και για το επίδομα οικογενειακής παροχής. Η λογική είναι η επιβράβευση της εξέλιξης και η παροχή κινήτρων για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων.

Η μεταρρύθμιση αυτή επιχειρεί να λύσει μια χρόνια παθογένεια: την “καθήλωση” των δημοσίων υπαλλήλων σε μισθούς που δεν ανταποκρίνονταν στον πληθωρισμό. Αν και οι αυξήσεις των 40-50 ευρώ χαρακτηρίζονται από ορισμένους ως «ανάσα» και όχι ως πλήρης αποκατάσταση, η θεσμοθέτηση της αυτόματης σύνδεσης με τον ιδιωτικό τομέα δημιουργεί ένα ασφαλέστερο δίχτυ προστασίας για το μέλλον. Το Δημόσιο παύει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της απασχόλησης, διεκδικώντας ξανά το ρόλο ενός ελκυστικού εργοδότη.

Διαβάστε επίσης:

