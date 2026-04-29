Φοράει ακόμη Prada ο διάβολος;

Μετά από περίπου είκοσι χρόνια οι θεατές θα ξανασυναντηθούν με την Μιράντα και την Άντι, την αυταρχική διευθύντρια και την πεισματάρα συντάκτρια του περιοδικού μόδας «Runway Magazine».

Για την ακρίβεια, θα συναντηθούν με την Μέριλ Στριπ και την Αν Χαθαγουέι ως πρωταγωνίστριες της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», η οποία βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες από αύριο. Και βέβαια, ο διάβολος μπορεί να συνεχίζει να φοράει Prada, όπως μαρτυράει ο τίτλος της ταινίας, αλλά δεν γνωρίζουμε αν το «Runway Magazine» συνεχίζει να διάγει «μέρες εξουσίας», όπως συνέβαινε στην πρώτο επεισόδιο αυτού του σίκουελ.

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χαθαγουέι και η Έμιλι Μπλαντ στην πρώτη ταινία

Μπορεί η μόδα να φαντάζει ως η πρωταγωνίστρια του «Ο διάβολος φοράει Prada», ωστόσο ο πραγματικός πρώτος ρόλος ανήκει στην εξουσία: σε αυτήν που κατοικεί στους μεγάλους οίκους μόδας και στην κοινωνική επιδραστικότητά τους, αλλά και στα εύρωστα κάποτε περιοδικά μόδας. Τώρα η μόδα, χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά συνεχίζει το έργο της, δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε το ίδιο για τα συγκεκριμένα περιοδικά και την έντυπη δημοσιογραφία, γενικότερα.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ – ο ίδιος με το πρώτο έργο – μοιάζει να μην πιστεύει στον θάνατο των περιοδικών μόδας, ξαναχτίζοντας το ίδιο περιβάλλον για τις πρωταγωνίστριές του, μόνον που τώρα αλλάζει κάπως τη συνταγή. Η Μιράντα (Μέριλ Στριπ) ενώνει τις δυνάμεις τη με την Άντι (Αν Χαθαγουέϊ) για να αντιμετωπίσουν από κοινού την Έμιλι (Έμιλι Μπλαντ) , την πρώτη βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος. Με το σίκουελ αυτό, η ταινία θέλει να γίνει κλασική όπως η συγκεκριμένη φίρμα ρούχων. Και γύρω τους χορεύει η νέα τεχνολογία.

Σκηνή από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

Άλλωστε, πώς να αλλοιωθεί η θέση του οίκου, όταν από το 1913, όταν και εμφανίστηκε ως φίρμα δερμάτινων ειδών (κυρίως γυναικείων και ταξιδιωτικών τσαντών) εγκαταστάθηκε στην περίφημη «Galleria Emanouele» του Μιλάνου, όπου θέση έχουν μόνον τα πραγματικά αφεντικά της μόδας. Από τότε η εταιρεία γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη, με αποκορύφωμα την μετά το 1978 περίοδο. Τότε ήταν που πέρασε στα χέρια της εγγονής του ιδρυτή Μάριο, την Μιούτσια, η οποία συνέχισε να αναζητά, με μεγαλύτερη ένταση, τη συνύπαρξη του απλού και καθημερινού με τη θηλυκότητα. Κάπως έτσι και η ταινία ψάχνει τον «κρυφό εξουσιαστή», που κουβαλάει κάθε άνθρωπος μέσα του ακόμη κι αν δεν εργάζεται σε σχετικούς χώρους, είναι ένα άτομο της καθημερινότητας.

Πάντως, η Μιούτσια Πράντα (από εδώ πήρε και το όνομά της η φίρμα «Miu Miu») κράτησε και η ίδια χαμηλούς τόνους στη ζωή της ζώντας από το 1987 με τον μάνατζερ της φίρμας, τον Πατρίτσιο Μπεντέλι. Μαζί έδωσαν την ώθηση στην εταιρεία, μαζί αντιλήφθηκαν και χάραξαν τον δρόμο της σύγχρονης μόδας. Ρίχνοντας, κατά καιρούς, το αλατοπίπερο της πρόκλησης ή της πολυτέλειας στις δημιουργίες τους, κράτησαν τις καθαρές γραμμές που τις διέκριναν πάντα. Φτάνοντας να αντλήσουν έμπνευση ακόμη και από το Βατικανό ανέβασαν στην πασαρέλα ενδύματα και αξεσουάρ, υπό τον τίτλο «Heavenly Bodies». Οι δε γόβες της αποτέλεσαν συνώνυμο της «κλασικής πολυτέλειας».

Η Κέϊτ Μος στην πασαρέλα, για λογαριασμό του οίκου Prada, το 1995

Τι είπαν οι δημιουργοί της ταινίας

Εντάξει, η πρώτη ταινία γνώρισε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Γιατί τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να επανέλθουμε σε μία ιστορία εικοσαετίας, όταν μάλιστα η παρέμβαση της τεχνολογίας έχει αλλάξει άρδην το τοπίο; Πόσο θα μπορούσαν να αντέξουν οι παλιοί πρωταγωνιστές στις νέα συνθήκες; Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ απαντάει: «Συζήτησα με τους υπόλοιπους δημιουργούς το ενδεχόμενο ενός σίκουελ αμέσως μετά την πρώτη ταινία, αλλά τότε μας φαινόταν πως είχαμε αφηγηθεί μια ολοκληρωμένη, αυτόνομη ιστορία. Στο τέλος της πρώτης ταινίας, οι χαρακτήρες είχαν πάρει διαφορετικούς δρόμους και ειλικρινά δεν θέλαμε ένα σίκουελ χωρίς μια πειστική αφορμή για να έρθουν όλοι ξανά κοντά. Στη συνέχεια, όμως, ο κόσμος της έντυπης δημοσιογραφίας άλλαξε. Ενδεικτικά, το πρώτο iphone κυκλοφόρησε έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας και νομίζω ότι αυτό σηματοδότησε την αρχή του τέλους. Καθώς βλέπαμε την έντυπη δημοσιογραφία να φθίνει χρόνο με τον χρόνο, είχε μεγαλύτερο νόημα να εξερευνήσουμε αυτή την αλλαγή και να αναπτύξουμε μια ιστορία όπου οι χαρακτήρες αυτοί θα συναντιούνται ξανά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί η Μιράντα την πτώση της αυτοκρατορίας της».

Μη γελιόμαστε, όμως. Εάν δεν έλεγε το «ναι» η Μέριλ Στριπ, σίκουελ δεν θα υπήρχε. Και γιατί απάντησε θετικά η Μέριλ Στριπ; Η ίδια μας διαφωτίζει: «Πριν από περίπου δυο χρόνια η Αλίν Μπρος Μακ Κένα είχε μια ιδέα, που φάνηκε να είναι η σωστή ιδέα στη σωστή στιγμή. Ο λόγος που έχει νόημα τώρα μια τέτοια επανασύνδεση των ηρώων είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στον κόσμο των περιοδικών, των εκδόσεων και της δημοσιογραφίας γενικότερα. Ο κλάδος έχει εξαφανιστεί με έναν τρόπο και όλοι προσπαθούν να βρουν πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννιούνται η ένταση, η πλοκή και όλα όσα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να κρατήσουν το «πλοίο» εν πλω σε τόσο ταραγμένους καιρούς».

Η Μέριλ Στριπ και η Αν Χαθαγουέι σήμερα

Εκτός όμως από τη Μέριλ Στριπ, την επιστροφή της στην «παρέα» φάνηκε να χάρηκε ιδιαιτέρως και η Αν Χαθαγουέι, όπως έδειξαν τα λόγια της : «Πιο πολύ απ’ όλα απόλαυσα το ότι ξαναείδα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αυτό που λένε πολλοί «μακάρι να μπορούσα να επιστρέψω σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα». Ήταν υπέροχο το ότι μπόρεσα να ξανασυναντηθώ με ανθρώπους που μού έχουν χαρίσει τόσες όμορφες εμπειρίες στη ζωή μου. Χάρη σε αυτούς έγιναν όλα και μπόρεσα να επιστρέψω είκοσι χρόνια μετά πιο ώριμη, πιο ευγνώμων και να πω : «Ευχαριστώ, τι χρειάζεστε και πώς μπορώ να βοθήσω;». Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που τόσοι άνθρωποι επέστρεψαν και που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις μαζί».

