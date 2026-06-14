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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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14.06.2026 15:24

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την …πατήσατε – Ποιο είναι το πρόστιμο

14.06.2026 15:24
diaxwristiki

Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι ένα σύντομο προσπέρασμα ή μια στιγμιαία μετακίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας δεν έχει ιδιαίτερες συνέπειες. Ωστόσο, υπολογίζουν χωρίς τον νέο ΚΟΚ.

Η νομοθεσία αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η διάβαση μίας ή δύο συνεχών διαγραμμίσεων κατά μήκος του οδοστρώματος, που θεωρείται «τείχος». Απαγορεύεται δηλαδή να την πατήσεις για προσπέραση, αναστροφή ή οποιονδήποτε άλλο ελιγμό.

Παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί ακόμα κι όταν το όχημα κινείται για μικρό χρονικό διάστημα πατώντας με τις αριστερές ρόδες τη συνεχή διαγράμμιση!

Για την παράβαση αυτή προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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