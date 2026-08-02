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02.08.2026 13:55

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

02.08.2026 13:55
Porsche1

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Συνολικά 142 καινούργιες Porsche ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα SUV να συγκεντρώνουν σχεδόν τα δύο τρίτα των πωλήσεων της γερμανικής μάρκας.

Μπορεί η Porsche να δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό τμήμα τιμών, ωστόσο η παρουσία της στην ελληνική αγορά παραμένει αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 142 καινούργια αυτοκίνητα. Η γκάμα της μάρκας εμφανίζεται μοιρασμένη σε πέντε βασικές οικογένειες μοντέλων: Cayenne, Macan, 911, Taycan και Panamera. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η Cayenne, ενώ ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η παρουσία της εμβληματικής 911.

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