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02.08.2026 14:25

Eurovision 2027: Παραμένει εκτός το Μονακό για 20η συνεχόμενη χρονιά

02.08.2026 14:25
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Το Μονακό δεν θα επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision ούτε το 2027, παρατείνοντας την απουσία του από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα Euromix, η κυβέρνηση του Πριγκιπάτου ξεκαθάρισε επίσημα ότι δεν υπάρχει πρόθεση συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση στη Βουλγαρία.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Υποθέσεων (Direction des Affaires Culturelles) του Μονακό, η χώρα ιεραρχεί διαφορετικά τις υποχρεώσεις και τις πολιτιστικές της επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση αυτή έρχεται να βάλει τέλος στις ελπίδες των φίλων του θεσμού, οι οποίοι προσδοκούσαν ένα δυναμικό comeback.

Παρά την ίδρυση του νέου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα TVMONACO το 2023 και την πλήρη ένταξή του ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) τον Μάρτιο του 2024, το οικονομικό βάρος αποδείχθηκε απροσπέλαστο.

Η διαχείριση του υψηλού κόστους που απαιτεί η προετοιμασία, η αποστολή και τα δικαιώματα συμμετοχής στη Eurovision κρίθηκε ασύμφορη για τον νεοσύστατο σταθμό, δεδομένων των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών του καναλιού.

Μια μακρά ιστορία απουσίας

Η τελευταία φορά που το Μονακό εμφανίστηκε στη Eurovision ήταν το 2006 στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας τότε μια σύντομη τριετή προσπάθεια (2004–2006) που σημαδεύτηκε από αποκλεισμούς στους ημιτελικούς.

Παρά το γεγονός ότι το Πριγκιπάτο έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παρελθόν, κερδίζοντας μάλιστα τον διαγωνισμό το 1971 με τη Séverine και το τραγούδι “Un banc, un arbre, une rue”, η σύγχρονη πραγματικότητα κρατά τη μικροσκοπική χώρα μακριά από τα λαμπερά φώτα της διοργάνωσης.

Η αδιαφορία της κοινής γνώμης των Μονεγάσκων για τον θεσμό, σε συνδυασμό με τις κακές βαθμολογικές επιδόσεις των προηγούμενων δεκαετιών, συνέβαλαν στη διατήρηση της αποχής. Έτσι, ο διαγωνισμός του 2027, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλγαρία, θα πραγματοποιηθεί χωρίς την κοσμοπολίτικη αύρα του Μονακό, αφήνοντας την επιστροφή του στο μέλλον ως ένα αναπάντητο ερώτημα.

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