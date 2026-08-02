Κωπηλασία: «Χρύσος» ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

Ο έλληνας χάλκινος ολυμπιονίκης του Παρισιού αποδείχτηκε ανίκητος στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, αφού τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:50:92.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κούρσας, ο Γκαϊδατζής διατηρούσε ασφαλές προβάδισμα από τον γερμανό αντίπαλό του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε.

Ο έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στα 26 του χρόνια δείχνει πως θα συνεχίσει να λάμπει με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε δύο χρόνια.

Ο Γκαϊδατζής πανηγύρισε με την ψυχή του την τεράστια επιτυχία του κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στους νικητές της κούρσας.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: «Χρυσές» ξανά οι αδελφές Αλεξανδρή

Επίθεση UEFA σε Ινφαντίνο: «Νίκη του ποδοσφαίρου η απόσυρση του σχεδίου του – Έχει χάσει την εμπιστοσύνη μας»

Κωπηλασία: Ασημένιο μετάλλιο για τις Μουρατίδου και Λιόλιου στο Βαρέζε



