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02.08.2026 15:25

Κωπηλασία: «Χρύσος» ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών

02.08.2026 15:25
kwpilasia

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Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

Ο έλληνας χάλκινος ολυμπιονίκης του Παρισιού αποδείχτηκε ανίκητος στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, αφού τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:50:92.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κούρσας, ο Γκαϊδατζής διατηρούσε ασφαλές προβάδισμα από τον γερμανό αντίπαλό του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε.

Ο έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στα 26 του χρόνια δείχνει πως θα συνεχίσει να λάμπει με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε δύο χρόνια.

Ο Γκαϊδατζής πανηγύρισε με την ψυχή του την τεράστια επιτυχία του κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στους νικητές της κούρσας.

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