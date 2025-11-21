search
21.11.2025 20:34

«Είμαι Oλυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου» – Ο Πέτρος Γκαϊδατζής για το πώς είναι να είσαι αθλητής της κωπηλασίας στην Ελλάδα

21.11.2025 20:34
petros-gkaidatzis-olimpionikis

Ένα δυνατό μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram έστειλε ο χάλκινος Ολυμπιονίκης, Πέτρος Γκαϊδατζής, περιγράφοντας πώς είναι να είσαι αθλητής της κωπηλασίας στην Ελλάδα.

«Είμαι xάλκινος Oλυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου», αναφέρει ο νεαρός αθλητής στην αρχή του βίντεο που δημοσίευσε, εκφράζοντας το παράπονό του για το γεγονός ότι στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, που θεωρούνται «ερασιτεχνικά».

«Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να δώσουμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση», τονίζει, μεταξύ άλλων ο Πέτρος Γκαϊδατζής, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Στην Ελλάδα ακόμα και ένα Ολυμπιονίκης είναι “άγνωστος”», τόνισε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το μήνυμα του χάλκινου Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας, Πέτρου Γκαϊδατζή

«Είμαι xάλκινος Ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας και, όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δε με ξέρεις. Και δε με ξέρεις γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με ερασιτεχνικά αθλήματα, που… μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

«Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να δώσουμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας», τόνισε ο ίδιος. «Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί ένας αθλητής να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει. Οπότε αυτό θα κάνω», συμπλήρωσε ο νεαρός αθλητής.

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

Euroleague: Με «μαέστρο» τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-82 της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ

Δείτε την Ντούα Λίπα στο Μαρακανά με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας (Video)

