ΝΕΑΡ κατά Μπαλατσούκα και μήνυμα σε «όσους θέλουν να ανέβουν στο άρμα» Τσίπρα

Mήνυμα σε όσες και όσους «προθυμοποιούνται να ανέβουν στο άρμα» της ΕΛ.Α.Σ στέλνει η ΝΕΑΡ, με αφορμή τη συνέντευξη του αναπληρωτή εκπροσώπου του νέου κόμματος Τσίπρα, Γιώργου Μπαλατσούκα.
«Σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Μπαλατσούκας, όχι μόνο απέφυγε επανειλημμένα να χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου “εγκληματία πολέμου”, αλλά επέμεινε ότι η συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ “είναι σταθερή”.
Όλα αυτά ειπώθηκαν λίγες μέρες αφότου η κυβέρνηση Νετανιάχου επανέλαβε την τακτική των συλλήψεων, της κράτησης, της εξευτελιστικής μεταχείρισης και των βασανιστηρίων σε Έλληνες και ξένους ακτιβιστές που προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.
«Αρχικά φαίνεται πως πρέπει να θυμίσουμε και πάλι σε κάποιους που επικαλούνται την Αριστερά πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, όπου το Ισραήλ διαπράττει συστηματικά γενοκτονία. Σε αυτό το συμπέρασμα άλλωστε έχει καταλήξει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Η Νέα Αριστερά επιμένει να δηλώνει χωρίς περιστροφές πως:
»ΥΓ: Δεν μας κάνει πάντως εντύπωση το ότι εκπρόσωπος του προσωποπαγούς κόμματος της ΕΛ.Α.Σ. προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις απέναντι στο καθεστώς Νετανιάχου και τα θύματά του. Το να πατάς σε δύο βάρκες είναι ίδιον όσων φορέων ασκούν πολιτική που δεν θίγει τον πυρήνα της πολιτικής Μητσοτάκη. Ας το έχουν υπ’ όψιν τους όσοι και όσες προθυμοποιούνται να ανέβουν στο άρμα του», καταλήγει.
