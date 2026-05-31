Χάρης Δούκας: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει κριτική στον Τσίπρα, αλλά αντίπαλος είναι η ΝΔ» (Videos)

Σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρήσει ως βασικό πολιτικό και στρατηγικό αντίπαλο του τη Νέα Δημοκρατία, και μετά την επιστροφή Τσίπρα, έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μέσω της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο».

«Νομίζω ότι ήτανε μία ιστορία που πολύ ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, και ο κος Τσίπρας σε εμάς, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων εξυπηρετεί την κυβέρνηση, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει προσηλωμένο στον στόχο της πολιτικής αλλαγής και της προοδευτικής διακυβέρνησης.

«Οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μία πολυδιάσπαση – εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, και ότι μοναδικός στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απευθυνόμαστε στο 70% του κόσμου που ζητάει πολιτική αλλαγή»

«Απευθυνόμαστε στο 70% του κόσμου που ζητάει πολιτική αλλαγή, που ζητάει δηλαδή να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο 25%-30% που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο 70% εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποκλείουμε, όπως και έγινε σχεδόν ομόφωνα, κάθε άλλη συνεργασία», πρόσθεσε.

»Συνιστώ ψυχραιμία. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να μην αποπροσανατολιζόμαστε. Ξαναλέω, θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κου Τσίπρα, όπως και εκείνοι θα κάνουν σε μας, αλλά το μέτωπο – ο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος – είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό, γιατί αυτό θα μας διατηρήσει σε μία συνθήκη ανατροπής. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε και το αίτημα της πολιτικής αλλαγής νομίζω μπερδεύεται. Όταν λες “πολιτική αλλαγή”, σημαίνει να φύγει η Νέα Δημοκρατία».

«Νομίζω ο κύριος Τσίπρας είχε αποφασίσει από καιρό να επιστρέψει. Επίσης, νομίζω ότι όλα κρίνονται τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κρίσιμη η επόμενη περίοδος και το κάθε λάθος από εδώ και πέρα θα μετράει. Γιατί; Γιατί ο κόσμος θα ψάχνει πια να αποφασίσει τι θα ψηφίσει – μπαίνουμε στο τελευταίο διάστημα προεκλογικά. Άρα, αυτός που θα πει πιο καθαρά ποιο είναι το μήνυμα, τι ζητάει και σε ποιους απευθύνεται, θα είναι αυτός ο οποίος τελικά, έστω και την τελευταία στιγμή, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη. Συνεπώς: ψυχραιμία, καθαρά μηνύματα, μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία και προσπάθεια συνολικά να παρουσιάσουμε θέσεις οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ανατροπής».

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, χαρακτηρίζοντάς το ως “νέα πατέντα” που οδηγεί τους δήμους στην αύξηση των δημοτικών τελών λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων, ενώ διέψευσε πως θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα εντός του κόμματος.

Όσον αφορά το έργο του στον Δήμο Αθηναίων, υπογράμμισε τη βελτίωση στην καθαριότητα στο κέντρο της πόλης, τις αυστηροποιήσεις στους κανονισμούς για τα καταστήματα και την ανάγκη για νομοθετική παρέμβαση σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

Κυβέρνηση μόνη ψάχνει λύσεις

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη γραμμή»

Νέα Αριστερά: «Σπόντες» για τους βουλευτές που σχεδιάζουν ανεξαρτητοποίηση











