Ο νέος κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Βενιζέλος και ο κακός μπελάς…

Κακό μπελά έχει βρει η κυβέρνηση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν χάνει ευκαιρία να της ασκεί κριτική – με θεσμικό τρόπο, πάντα, και για ζητήματα που άπτονται του (ευρύτατου) πεδίου των γνώσεών του. Το πιο πρόσφατο «χτύπημα» του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορούσε στον νέο κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που προωθεί το ΥΠΕΣ, κεντρικό σημείο του οποίου είναι η αλλαγή του τρόπου εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς επιτρέπει τη νίκη με 42% της ψήφου.

«Ειδικά για τις εργασιακές διαφορές που μπορεί να οδηγήσουν στη μετατροπή συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή επί ποινή σωρείας απαράδεκτων δικονομικών, ο Δήμος πρέπει οπωσδήποτε να προσεπικαλέσει τους δύο αρμόδιους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Άρα δεν εμπιστεύεται ο νομοθέτης τον Δήμο ως διάδικο σε μια παρόμοια υπόθεση για να λύσει ποιο θέμα;» διερωτήθηκε ο Β. Βενιζέλος, μιλώντας σε ημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα «Αναθεώρηση του Συντάγματος – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ας σημειωθεί ότι στην ίδια ημερίδα, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στο νέο εκλογικό σύστημα για τους ΟΤΑ με επικριτικό τρόπο, καθώς είπε ότι «δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών, γιατί το έχω παρατηρήσει και αυτό. Είναι αδιανόητο να δημιουργούνται τέτοιου είδους εκλογικά συστήματα».

Γενικά, η σχέση της ΝΔ και της κυβέρνησης με διάφορους «πρώην» μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

