search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:59
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2440
28/05/2026
30.05.2026 08:50

Ο νέος κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Βενιζέλος και ο κακός μπελάς…

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2440
28/05/2026
30.05.2026 08:50
venizelos_synderio_new

Κακό μπελά έχει βρει η κυβέρνηση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν χάνει ευκαιρία να της ασκεί κριτική – με θεσμικό τρόπο, πάντα, και για ζητήματα που άπτονται του (ευρύτατου) πεδίου των γνώσεών του. Το πιο πρόσφατο «χτύπημα» του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορούσε στον νέο κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που προωθεί το ΥΠΕΣ, κεντρικό σημείο του οποίου είναι η αλλαγή του τρόπου εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς επιτρέπει τη νίκη με 42% της ψήφου.

«Ειδικά για τις εργασιακές διαφορές που μπορεί να οδηγήσουν στη μετατροπή συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή επί ποινή σωρείας απαράδεκτων δικονομικών, ο Δήμος πρέπει οπωσδήποτε να προσεπικαλέσει τους δύο αρμόδιους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Άρα δεν εμπιστεύεται ο νομοθέτης τον Δήμο ως διάδικο σε μια παρόμοια υπόθεση για να λύσει ποιο θέμα;» διερωτήθηκε ο Β. Βενιζέλος, μιλώντας σε ημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα «Αναθεώρηση του Συντάγματος – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ας σημειωθεί ότι στην ίδια ημερίδα, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στο νέο εκλογικό σύστημα για τους ΟΤΑ με επικριτικό τρόπο, καθώς είπε ότι «δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών, γιατί το έχω παρατηρήσει και αυτό. Είναι αδιανόητο να δημιουργούνται τέτοιου είδους εκλογικά συστήματα».

Γενικά, η σχέση της ΝΔ και της κυβέρνησης με διάφορους «πρώην» μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Διαβάστε επίσης:

ΝΔ: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και το… τρίτο χτύπημα

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: «Μας λείπει κάθε μέρα»

Ο Πολάκης λέει ότι θα πάει στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Νέο μήνυμα προς τον Φάμελλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

podilatikos_agonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

portugal kids france
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό - Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:56
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

1 / 3