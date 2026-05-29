Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

Μαζικό κύμα φυγής προς τη σύνταξη καταγράφεται από τις αρχές του 2026, με χιλιάδες ασφαλισμένους να σπεύδουν να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας πριν ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλαγές στα πλασματικά έτη και νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι το φετινό τετράμηνο καταγράφονται οι υψηλότερες συνταξιοδοτικές επιδόσεις από την ίδρυση του φορέα το 2017, αποτυπώνοντας το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί σε χιλιάδες εργαζόμενους λίγο πριν από τη νέα κρίσιμη περίοδο για το ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», μόνο τον Απρίλιο του 2026 υποβλήθηκαν 16.625 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αν προστεθούν οι 18.636 αιτήσεις του Ιανουαρίου, οι 18.363 του Φεβρουαρίου και οι 21.214 του Μαρτίου, τότε οι αιτήσεις του πρώτου 4μήνου φτάνουν συνολικά τις 74.838.

Πρόκειται για αύξηση άνω των 11.000 αιτήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε νέα χρονιά – ρεκόρ για τις αποχωρήσεις, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό του 2021, όταν είχαν κατατεθεί περισσότερες από 212.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Πίσω από το νέο κύμα εξόδου κρύβεται κυρίως ο φόβος ότι από το 2027 και μετά θα ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής.

Παρότι το υπουργείο Εργασίας απορρίπτει προς το παρόν τα σενάρια για άμεσες αλλαγές από το 2027, οι ασφαλισμένοι φαίνεται ότι δεν περιμένουν να δουν τι θα συμβεί στην πράξη και επιλέγουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα όσο το σημερινό καθεστώς παραμένει ενεργό.

Το ενδεχόμενο μετάθεσης των αποφάσεων για το 2030 δεν φαίνεται να καθησυχάζει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, κυρίως ασφαλισμένους ηλικίας 50 έως 55 ετών, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούν σε μία νέα αύξηση των ηλικιακών ορίων.

Οι αναλογιστικές μελέτες που εξετάζονται προβλέπουν ότι, εφόσον αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής τα επόμενα χρόνια, τα όρια ηλικίας θα μπορούσαν να μετακινηθούν σταδιακά ακόμη και κατά ενάμιση έτος.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι σήμερα σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν στα 62 ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί να παραμείνουν περισσότερο στην εργασία.

Ένας ακόμη λόγος που οδηγεί στη μαζική έξοδο είναι ο φόβος αλλαγών στο καθεστώς εξαγοράς πλασματικών ετών.

Σήμερα περίπου 7 στους 10 ασφαλισμένους χρησιμοποιούν πλασματικό χρόνο –όπως στρατό, σπουδές ή τέκνα– είτε για να κατοχυρώσουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης είτε για να αυξήσουν το ποσό της σύνταξης.

Το σημερινό σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό για πολλούς ασφαλισμένους, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να υπάρξουν αυστηρότερες προϋποθέσεις ή υψηλότερο κόστος εξαγοράς.

Στο κλίμα αβεβαιότητας προστίθεται και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι νέες συντάξεις δεν θα υπολογίζονται πλέον με βάση τον μέσο πληθωρισμό της ΕΛΣΤΑΤ αλλά μέσω νέου δείκτη μεταβολής μισθών, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό σε ασφαλισμένους που φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στο ύψος των μελλοντικών αποδοχών τους.

Παράλληλα, αρκετοί εργαζόμενοι σπεύδουν να αποχωρήσουν αξιοποιώντας και το νέο πιο ευνοϊκό καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων.

Σήμερα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται νόμιμα χωρίς να χάνουν το 30% της σύνταξής τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος αντί για περικοπή σύνταξης, καθιστώντας πιο ελκυστική την επιλογή της πρόωρης εξόδου από την εργασία σε συνδυασμό με παράλληλη απασχόληση.

Στην πράξη, ολοένα περισσότεροι ασφαλισμένοι φαίνεται να επιλέγουν το «φεύγω τώρα για να μη βρεθώ αργότερα εγκλωβισμένος», δημιουργώντας ήδη νέα πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και στην αγορά εργασίας, καθώς η γενιά των baby boomers επιταχύνει την αποχώρησή της προς τη σύνταξη.

