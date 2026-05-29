Το δίλημμα για τις εκλογές, η ταραχή ΠΑΣΟΚ με τα γκάλοπ, ο Λοβέρδος και η Άννα, η «Masia» του Τσίπρα, η πίεση Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ

Καλημέρα σας

Με ένα ερώτημα φεύγει ο Μάιος, ας το παραδεχθούμε. «Θα γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή όντως πάμε για το 2027, όπως επιμένει ο πρωθυπουργός;».

Το ερώτημα είναι του εκατομμυρίου που λένε, καθώς το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται με Τσίπρα και Καρυστιανού, κάνει ακόμα πιο περίπλοκη την απάντηση, απ’ όσο ήταν έτσι κι αλλιώς.

Έχω τη ζωηρή εντύπωση πως ούτε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει οριστικά. Για την ακρίβεια, θα ήθελε να πάει απρόσκοπτα στο 2027 και να εξαντλήσει την τετραετία.

Αλλά εκ των πραγμάτων θα πρέπει πλέον να συνυπολογίσει στις αποφάσεις του πώς θα κινηθούν και τι ανταπόκριση θα έχουν τα δύο νέο κόμματα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η ΕΛΑΣ – ειδικά το δεύτερο.

Με άλλα λόγια, εάν δει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και τα γκάλοπ του δίνουν αέρα, θα στήσει κάλπες – αυτό λέει η κοινή πολιτική λογική δηλαδή.

Ήδη οι κινήσεις της κυβέρνησης δείχνουν ότι προετοιμάζεται ώστε από Σεπτέμβριο να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη για κάλπες. Εξ ου και η ρύθμιση για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά από 1ης Ιουλίου.

Η σπασμωδική αντίδραση ΠΑΣΟΚ για τα γκάλοπ και το πείραμα του Solomon Asch

Βαριά το έχουν πάρει στο ΠΑΣΟΚ αυτό με τις δημοσκοπήσεις που τους βγάζουν τρίτους και τέταρτους.

Κατ’ αρχάς δεν θα έπρεπε να εκπλαγούν με τη δεύτερη θέση που καταγράφεται ο Τσίπρας, καθώς ο Τσίπρας είναι λογικό να επανασυσπειρώνει ένα χώρο που διαλύθηκε (ΣΥΡΙΖΑ) και ξαναβρίσκει στο πρόσωπό του μία έκφραση – από το 18% του 2023, φαίνεται να έχει το 14% με το καλημέρα, ουδεμία έκπληξη δηλαδή.

Οι θεωρίες ότι έχουν «μυστική συμφωνία» ΝΔ και Τσίπρας, όχι απλά δείχνουν «ηττοπάθεια», αλλά και ταραχή. Καλό είναι να τον αφήσουν αυτό τον δρόμο της σύγκρουσης με τις εταιρείες ερευνών, δεν οδηγεί πουθενά… Και επειδή έσυρε ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Δουδωνής το χορό, ας το ξανασκεφτεί.

Στη Χαριλάου μιλάνε για «χειραγώγηση της κοινής γνώμης» μέσω των γκάλοπ, θεωρώντας ότι εφαρμόζεται το πείραμα του Solomon Asch. Λάθος, μέγα λάθος, εδώ πρόκειται για ελεύθερη επιλογή, για την οποία δεν απολογείται κανείς πολίτης σε κανέναν και δεν έχει τον παραμικρό φόβο απόρριψης από οικεία κοινωνικά σύνολα.

Στο μεταξύ είχε τόσες ευκαιρίες το ΠΑΣΟΚ να παίξει και… αντισυστημικά, στο πεδίο με τις δημοσκοπήσεις βρήκε να το κάνει; Σε λίγο και αν συνεχίσει έτσι υπάρχει κίνδυνος να λέει τα ίδια με τη Ζωή, θυμηθείτε το.

Αποφυλακίσεις

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την αποφόρτιση των εδώ και καιρό υπερφορτωμένων φυλακών.

Το σύστημα – για να το πούμε απλά – δεν χωράει άλλους εδώ και καιρό. Αυτό ήταν γνωστό βέβαια, αλλά η κυβέρνηση αδιαφορούσε, διολισθαίνοντας σε έναν… ποινικό λαϊκισμό, που συνηθίζει να λέει επιφανής παράγοντας του δικαστικού κόσμου, με πολιτική άποψη.

Να δω την κυβέρνηση της ΝΔ να κάνει νέο… νόμο Παρασκευόπουλου και τι στον κόσμο!

Ο Λοβέρδος και οι δεξιόστροφοι Πασόκοι

Βλέπω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος πυκνώνει τις τελευταίες μέρες τις εμφανίσεις του, βάλλοντας κατά κύριο λόγο εναντίον του ΠΑΣΟΚ για διάφορες επιλογές του – όπως για παράδειγμα την άρνηση για ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.

Αν ήμουν κυνικός θα έλεγα ότι ο Ανδρέας… «μύρισε αίμα» (πολιτικό πάντα) και βγήκε να κερδίσει δεξιόστροφους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά δεν είμαι κυνικός, μακριά από μένα αυτά.

Πληροφορούμαι όμως από ψύχραιμες πηγές ότι πράγματι ο Λοβέρδος γίνεται αποδέκτης και εκφραστής εκείνου του κομματικού των Πασόκων, που βλέπουν ότι η ψήφος τους μπορεί να πάει χαμένη, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία προοπτική εξουσίας και επίσης φοβούνται την επιστροφή Τσίπρα. Ψηφοφόροι που αν μείνουν στο ΠΑΣΟΚ θα προτιμήσουν σταυρό στην Άννα Διαμαντοπούλου. Αν φύγουν, το μισό πρόβλημα θα είναι του ΠΑΣΟΚ και το άλλο μισό της Άννας…

Η ομάδα κρούσης του Τσίπρα και η… Νορμανδία

Νέα πρόσωπα έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά και μάλιστα μαθαίνω ότι θα υπάρχει αυστηρή επιλογή και οδηγίες για τις εμφανίσεις τους στις τηλεοράσεις.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου ηγείται μίας ομάδας στην οποία ο πρόεδρος Αλέξης στηρίζει πολλά.

Θα είναι δύσκολη δοκιμασία όταν θα αρχίσουν οι ερωτήσεις οι δύσκολες και φύγουμε από τις αβρότητες.

Επισήμως οι ευχές συνοδεύουν τη… «Masia» – τα τσικό της Μπαρτσελόνα – αλλά κάποιοι αρχίζουν να λένε αυτοί είναι σαν το πρώτο κύμα απόβασης στη Νορμανδία. Οι ιστοριοδίφες ξέρουν τι σημαίνει αυτό.

Οι ευθύνες για την ακρίβεια

Μπορεί μετά τη συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γιάννη Μασούτη να διέρρευσε ότι το κλίμα ήταν καλό και πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο, όμως στην αγορά λένε ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες η συζήτηση μόνο εύκολη δεν ήταν.

Βλέπετε υπήρξε ένα δημόσιο «καρφί» του Αριστοτέλη Παντελιάδη προς το υπουργείο Ανάπτυξης και θεωρήθηκε από πολλούς ως το πρώτο σοβαρό σημάδι ότι κυβέρνηση και σούπερ μάρκετ αρχίζουν πλέον να χρεώνουν ανοιχτά ο ένας στον άλλον τις ευθύνες για την ακρίβεια.

Ο επικεφαλής της Metro και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ μίλησε για εξάντληση της αγοράς από το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, προειδοποίησε για νέες αυξήσεις τιμών και αποκάλυψε ότι η επικοινωνία με το υπουργείο είχε ουσιαστικά παγώσει.

Η απάντηση από την πλευρά του υπουργείου ήρθε άμεσα και με σαφές πολιτικό μήνυμα: ο κ. Παντελιάδης «δεν εκφράζει τον κλάδο», έλεγαν κυβερνητικές πηγές, δείχνοντας τη συνάντηση με τον κ. Μασούτη ως απόδειξη ότι οι σχέσεις παραμένουν ομαλές.

Προφανώς δεν υπάρχει και τόσο καλό κλίμα, μην γελιόμαστε.

Αλλά είναι θράσος των σουπερμαρκετάδων να μιλάνε για εξάντληση της αγοράς – και δική τους μάλλον εννοεί.

Εδώ και τρία με τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, τα σούπερ μάρκετ τραβάνε το άρμα της ακρίβειας και ηγούνται της κούρσας που έχει εξαντλήσει τους καταναλωτές.

Λίγο ενσυναίσθηση και σεμνότητα δεν θα έβλαπτε.

Και σε κάθε περίπτωση ο Θεοδωρικάκος καλά κάνει και πιέζει…

Όταν η γνώμη των λίγων, όχι των πολλών, αποδεικνύεται η σωστή…

Άτονο εμφανίζεται το τουριστικό ενδιαφέρον για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την καλοκαιρινή σεζόν δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και στοιχεία της Booking η κίνηση του τριημέρου αναμένεται φέτος να είναι μειωμένη κατά 5% ενώ δείγμα της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες είναι ότι προτιμούν κοντινούς προορισμούς κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας και όχι τα νησιά.

Δηλαδή επιβεβαιώνονται προς το παρόν οι λιγότερες «φωνές» που μιλούσαν για πτώση της τουριστικής κίνησης κατά τη φετινή περίοδο και όχι οι πολλές που ήταν πιο αισιόδοξες και έλεγαν ότι ο πόλεμος ίσως και να ευνοούσε όσο περνάει ο καιρός την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα πρακτορεία η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη, ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Οι «καραμπόλες» στα σούπερ μάρκετ από τo deal Μασούτη-Κρητικού

Καραμπόλες στα δίκτυο των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ αναμένεται να δημιουργήσει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με την οποία 6 εταιρικά καταστήματα και 47 franchise θα πρέπει να εξαιρεθούν από το deal Μασούτη -Κρητικού λόγω δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης. Δηλαδή συνολικά 53 σούπερ μάρκετ δεν θα αποτελέσουν κομμάτι της ενιαίας αλυσίδας που θα δημιουργηθεί από τη συνένωση των δύο εταιρειών και θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά. Αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιες περιοχές θα είναι τα συγκεκριμένα σημεία, ήδη οι επικεφαλής των αλυσίδων My Market και ΑΒ Βασιλόπουλος εξέφρασαν την πρόθεση να συμμετέχουν στη διαδικασία διεκδίκησης τους.

Εξάλλου το deal δημιουργεί ανακατατάξεις στην αγορά, που κάποιοι «παίκτες» θα προσπαθήσουν με την ένταξη των καταστημάτων αυτών στις αλυσίδες τους, έστω και σε κάποιο βαθμό, να τις εξισορροπήσουν.

