Σιακαντάρης για ΕΛΑΣ: Χρειάζεται ένα bing bang για τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία

Έναν μίνι απολογισμό των πρώτων ημερών του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο EρτNews, o κ. Σιακαντάρης σχολίασε και το όνομα του νέου κόμματος, που έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο στην πολιτική ζωή όσο και στους πολίτες και τόνισε ότι ο τόπος χρειάζεται ένα ένα νέο κόμμα, που να εκφράζει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία.

Ως προς την εκτίμηση για τον απόηχο της ίδρυσης και της ανακοίνωσης του ονόματος και αν πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει, σχολίασε ότι: «Νομίζω ότι πέτυχαν και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, δεν θα έλεγα σε απόλυτο, γιατί δεν υπάρχει απόλυτος βαθμός στην πολιτική, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που ήθελε να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και οι συνεργάτες του, όσον αφορά την παρουσία τους στην πολιτική ζωή και την παρουσίαση του νέου κόμματος είναι γεγονός.

Το όνομα είναι έκπληξη για πολλούς, αλλά θα έλεγα ότι όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ονόματος, το Αριστερή Συμπαράταξη δεν θα έπρεπε να ήταν έκπληξη. Γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτοί οι όροι, υπήρχαν και στο Μανιφέστο.



Για το όνομα αυτού του κόμματος προσδιορίζει το πού στέκεσαι, στέκεσαι στα αριστερά, τι πράττεις, συμπαρατάσσεται με άλλες πολιτικές δυνάμεις και τι θέλεις να πετύχεις, Να επιτύχεις την ενότητα των Ελλήνων, όσον αφορά μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην ισχύουσα πρόταση που εκπροσωπείται εδώ και επτά χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία.

Επομένως, έχουμε μία στάση σε ένα σημείο, από αυτό το σημείο κοιτάμε και πέραν της Αριστεράς στο κέντρο.

Κοιτάμε όμως και στην υπόλοιπη κοινωνία.

Και επειδή πραγματικά καταλαβαίνω τις ενστάσεις, να σας πω την αλήθεια και ο ίδιος έχω κάποιες ας τις πούμε απορίες όσον αφορά το αν χρειαζόταν το “Ελληνική”, αλλά η ουσία είναι μία, γιατί πρέπει να παραδίδουμε πάντα τους όρους αυτούς στη Δεξιά;

Γιατί δηλαδή δεν μπορεί η Αριστερά, η οποία έχει δώσει και αγώνες και θυσίες για αυτό το έθνος, να μην έχει δικαίωμα να μιλάει ότι είναι ελληνική αριστερά και όχι οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να είναι και προοδευτική και ίσως εγώ να το έβρισκα και καλύτερο ακόμα, αλλά η ουσία όμως είναι άλλη.

Ότι με αυτόν τον όρο, με αυτές τις τρεις λεξούλες, ουσιαστικά, διαμορφώνεις μία στρατηγική όσον αφορά το πού στέκεσαι και το πού θέλεις να πας και το τι θέλεις να αλλάξεις και με ποιον και βασικά και με ποιον».





Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του τόνισε ότι: «Η συνειδητοποίηση ότι αυτοί οι τρεις χώροι, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, όπως είναι μόνοι τους αυτοί κάθε αυτοί, έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους και η συνειδητοποίηση της ανάγκης ότι χρειάζεται ένα νέο κόμμα, όχι σύμπτυξη, όχι συμπαράταξη με την έννοια της σύνδεσης μηχανισμών και κομμάτων, αλλά χρειάζεται ένα νέο κόμμα, ένα big bang ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο που να εκφράζει και τους τρεις χώρους.

Είναι εμφανής πλέον όχι μόνο στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και στα ευρωπαϊκά αν θέλετε η αντίληψη αυτή διαμορφώθηκε ακόμα και από τις ανάγκες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον η σοσιαλδημοκρατία, αυτός ο μεγάλος πανίσχυρος οργανισμός, έτσι όπως ήταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αν θέλετε και λίγο και στις αρχές του 2000, δεν υπάρχει.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Δεν θα τους αναλύσουμε τώρα.

Έχασαν τα ταξικά της ερείσματα, έχασε τη βάση της που ήταν το έθνος – κράτος. Έχασε ένα σωρό πράγματα, τα συνδικάτα, αλλά οι λόγοι είναι πολλοί.

Η ουσία όμως είναι αυτή, ότι χρειάζεται πλέον αυτή να εμβολιαστεί, ας το πω έτσι με το ριζοσπαστικό πνεύμα. Το ριζοσπαστικό πνεύμα χρειάζεται να εμβολιαστεί με τη σειρά του με το πνεύμα του ρεαλισμού. Και οι δύο μαζί χρειάζονται να έρθουν και να συναντήσουν την κριτική της πολιτικής οικολογίας για το παραγωγικό μοντέλο που καταστρέφει τη φύση και το περιβάλλον».

Επίσης ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Εμείς θέλουμε ένα κόμμα που δεν θα δραστηριοποιείται στο κόμμα του Κέντρου, αλλά ένα κόμμα όμως που από τη βάση του όπως είναι, θα έχει επιρροή και στο κέντρο.

Δηλαδή θέλουμε ουσιαστικά να κερδίσουμε όλους τους πολίτες και ένα κόμμα για να είναι κόμμα εξουσίας, να είναι κόμμα σοβαρό, απευθύνεται στην κοινωνία, Δεν απευθύνεται σε ένα κομμάτι, αλλά στέκεται κάπου.

Απευθύνεται από μια βάση, μιλάει από κάποιο πολιτικό σημείο. Και αυτό το πολιτικό σημείο είναι αυτό που είπαμε Αριστερή συμπαράταξη, είναι η Αριστερά.

Αλλά όμως η απεύθυνση είναι προς όλους τους πολίτες. Η σοσιαλδημοκρατία, αν θέλετε να ξαναγυρίσω πίσω σε αυτό το θέμα, γιατί πέτυχε;

Γιατί κατάφερε με αριστερές πολιτικές να πείσει κεντρώους πολίτες ότι μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές που θα αλλάξουν τη ζωή τους».

