Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τη συμφωνία 60 ημερών ΗΠΑ και Ιράν – Ο Τραμπ κοινοποιεί το κείμενο σε Ισραήλ και συμμάχους, αναμένεται η υπογραφή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κοινοποιήσει ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο με το Ιράν μεταξύ των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποτρέψουν νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας που θα ξεφύγουν από τον έλεγχο και θα ακυρώσουν οποιαδήποτε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ωστόσο ο Τραμπ δεν έχει δώσει την έγκρισή του, ζητώντας μερικές ημέρες ώστε να την μελετήσει.

Σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, θα πετάξει στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Τεχεράνη στόχευσε μια αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ την Πέμπτη, αφού η Ουάσινγκτον έπληξε μια «ιρανική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Στενό του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας την εύθραυστη κατάσταση καθώς και οι δύο ομάδες διαπραγματευτών αρνούνται να υποχωρήσουν στα τελικά σημεία διαφωνίας. Το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ την Τετάρτη αναμενόταν να συζητήσει τη συμφωνία, αλλά το Axios ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι χρειαζόταν μερικές ακόμη ημέρες για να το σκεφτεί.

Το προσχέδιο που κοινοποίησε ο Τραμπ δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό που κυκλοφορεί εδώ και μέρες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το οποίο το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για εμπορική ναυτιλία, θα αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και το Ιράν θα έχει πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο στόχος θα είναι η εμπορική ναυτιλία στο στενό να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών και η έναρξη διαπραγματεύσεων που προβλέπεται να διαρκέσουν έως και 60 ημέρες σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό θα περιλαμβάνει συζητήσεις για το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, μια χρονικά περιορισμένη αναστολή του περαιτέρω εμπλουτισμού και εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τον πυρηνικό εποπτικό φορέα του ΟΗΕ. Το Ιράν θα αποκηρύξει τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα πιέζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να επικυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Το τρέχον πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο για το Ισραήλ, επειδή αναβάλλει την ανάληψη οποιωνδήποτε σταθερών πυρηνικών δεσμεύσεων από το Ιράν και απαιτεί μόνιμη εκεχειρία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Το προσχέδιο είναι λιγότερο συγκεκριμένο από την εκδοχή της Τεχεράνης σχετικά με την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του Ιράν. Επίσης, υποστηρίζει την ελεύθερη πλοήγηση στο στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ομάν ξεχωριστά από οποιοδήποτε μνημόνιο συμφωνίας που θα οδηγούσε σε επιβολή τελών για «υπηρεσίες πλοήγησης». Σε σχόλια που δεν προκάλεσαν επίσημη απάντηση από το Μουσκάτ, ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη να «ανατινάξει» το Ομάν εάν προσπαθούσε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη που να περιλαμβάνει την επιβολή διοδίων.

Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε δήλωση με την οποία επαναβεβαιώνει τον έλεγχό του στο στενό, λέγοντας ότι 26 εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα έλαβαν άδεια να διέλθουν από την πλωτή οδό τις τελευταίες 24 ώρες.

Το IRGC δήλωσε ότι «η αναζήτηση άδειας είναι υποχρεωτική και η διέλευση από άλλες διαδρομές θα θεωρηθεί ως διαταραχή». Παρενέβη το βράδυ της Τετάρτης για να εμποδίσει τέσσερα πλοία να προσπαθήσουν να διασχίσουν το στενό με τους αναμεταδότες τους απενεργοποιημένους. Ανέφερε ότι δύο ακινητοποιήθηκαν στη θέση τους και δύο αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω.

Οποιεσδήποτε αψιμαχίες μέχρι στιγμής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν έχουν σταματήσει την έμμεση επαφή τους με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, αλλά εάν οι χειριστές πετρελαιοφόρων εντείνουν τις προσπάθειές τους να περάσουν από το στενό χωρίς την ιρανική άδεια, η εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2% το πρωί της Πέμπτης, αλλά παρέμειναν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στη Μόσχα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκέρι, επανέλαβε το αίτημα να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε ιρανικούς τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς όρους.

Η Ουάσινγκτον αντέδρασε επιβάλλοντας κυρώσεις στην νεοσύστατη Αρχή του Περσικού Κόλπου του Ιράν, η οποία συστάθηκε για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων μέσω της πλωτής οδού. Η Τεχεράνη προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμφωνία του Ομάν για συντονισμό. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, απείλησε την Πέμπτηνα στοχοποιήσει το Ομάν εάν βοηθήσει στην επιβολή συστήματος διοδίων στο στενό, προειδοποιώντας για κυρώσεις κατά οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων χωρών.

Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στο Ιράν σχετικά με τη πορεία των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε στους αξιωματούχους να μην μετατρέψουν τις διαφορές σε διχασμούς και να διασφαλίσουν ότι το κοινοβούλιο, το οποίο είναι επί του παρόντος κλειστό, θα ασχοληθεί με τις οικονομικές ανησυχίες του κοινού.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «γονατίσουν τη χώρα. Το τυφλό σχέδιο του εχθρού… είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές του ήττες», είπε.

Ανώτεροι διπλωμάτες στο Ομάν φέρονται να σοκαρίστηκαν και να εξοργίστηκαν με την απειλή του Τραμπ την Τετάρτη.

Το Ομάν, που θεωρείται σύμμαχος της Δύσης με δέσμευση για διαμεσολάβηση στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για το μέλλον του στενού, αλλά δεν τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας που θα έχει ως αποτέλεσμα διόδια ή βαριά ιρανική παρέμβαση στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Οι εφημερίδες του Ομάν δεν ανέφεραν την απειλή του Τραμπ.

Σε μια ένδειξη συνεχιζόμενης καταστολής στο εσωτερικό του Ιράν, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι οι αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 6.000 άτομα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών, δημοσιογράφων, δικηγόρων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιφρονούντων και μελών εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.

