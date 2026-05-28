search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 20:09

Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

28.05.2026 20:09
vorizia_new

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος από τα Βορίζια της Κρήτης, πατέρας 9 παιδιών, που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση η οποία καταπατούσε και εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών για να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, που έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ανιψιοί του, ηλικίας 39 και 44 ετών, οι οποίοι είναι επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Σε βάρος και των τριών υπάρχουν επιβαρυντικές μαρτυρίες, με κατοίκους να περιγράφουν ένα καθεστώς εκφοβισμού γύρω από την εκμετάλλευση της γης τους και τις εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο εμφάνισε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τελικά απολογήθηκε το Σάββατο, ωστόσο σημειώθηκε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα Ρεθύμνου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο σήμερα, Πέμπτη 28/5, αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το Σάββατο, ο 43χρονος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 43χρονος

Στην απολογία του ο 43χρονος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε καταπατήσεις περιουσιών και ότι η εκμετάλλευση των εκτάσεων γίνεται βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων.

Ωστόσο, περίπου 40 παθόντες στις καταθέσεις τους περιγράφουν οργανωμένο σύστημα εκφοβισμού, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες φέρονται να εξαναγκάζονταν είτε να σιωπούν, είτε να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους.

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2024, ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Αμαρίου είχαν απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία κοινοποιούσαν στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η συγκεκριμένη αναφορά στρεφόταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία που συνυπογραφόταν από 100 συγχωριανούς και κατοίκους γειτονικών περιοχών, οι οποίοι έκαναν λόγο για την «εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή».

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

Αγαπηδάκη: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη, 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling – Η ψηφιακή απειλή και οι νέες δράσεις Υγείας

Δ. Αθηναίων για τη ρατσιστική επίθεση στους Αμπελοκήπους: «Δεν φοβόμαστε τους επίδοξους συνεχιστές της Χρυσής Αυγής»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:31
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

1 / 3