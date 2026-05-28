Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος από τα Βορίζια της Κρήτης, πατέρας 9 παιδιών, που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση η οποία καταπατούσε και εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών για να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, που έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο ανιψιοί του, ηλικίας 39 και 44 ετών, οι οποίοι είναι επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Σε βάρος και των τριών υπάρχουν επιβαρυντικές μαρτυρίες, με κατοίκους να περιγράφουν ένα καθεστώς εκφοβισμού γύρω από την εκμετάλλευση της γης τους και τις εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο εμφάνισε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τελικά απολογήθηκε το Σάββατο, ωστόσο σημειώθηκε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα Ρεθύμνου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο σήμερα, Πέμπτη 28/5, αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το Σάββατο, ο 43χρονος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 43χρονος

Στην απολογία του ο 43χρονος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε καταπατήσεις περιουσιών και ότι η εκμετάλλευση των εκτάσεων γίνεται βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων.

Ωστόσο, περίπου 40 παθόντες στις καταθέσεις τους περιγράφουν οργανωμένο σύστημα εκφοβισμού, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες φέρονται να εξαναγκάζονταν είτε να σιωπούν, είτε να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους.

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2024, ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Αμαρίου είχαν απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία κοινοποιούσαν στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η συγκεκριμένη αναφορά στρεφόταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία που συνυπογραφόταν από 100 συγχωριανούς και κατοίκους γειτονικών περιοχών, οι οποίοι έκαναν λόγο για την «εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή».

