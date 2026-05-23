Ρέθυμνο: Απολογείται σήμερα ο 43χρονος «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης με τους εκβιασμούς σε Βορίζια και Αμάρι

Εντός της ημέρας οριστικοποιήθηκε η απολογία του 43χρονου που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να καταπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει να γίνει η απολογία του 43χρονου θείου εντός της ημέρας. Ωστόσο άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής τοποθεσία και η ώρα που θα γίνει η διαδικασία, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύεται από χτες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά προβλήματα σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ανήψια του που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι έως την εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον Ακριτικών και Εισαγγελικών λειτουργών στα Δικαστήρια Ρεθύμνου.

Η υπόθεση

Συνελήφθη τον Μάιο του 2026, 43χρονος από τα Ζωνιανά ως εγκέφαλος οικογενειακού κυκλώματος στην Κρήτη, το οποίο επί πέντε χρόνια ιδιοποιούνταν παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 500.000 ευρώ. Η συμμορία δρούσε στα Βορίζια εκβιάζοντας και τρομοκρατώντας κτηνοτρόφους.

Η εξάρθρωση της υπόθεσης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη δράση της ομάδας:

Δήλωναν στο σύστημα του ανύπαρκτα ζώα ή ιδιοκτησίες άλλων κτηνοτρόφων ως δικές τους, προκειμένου να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Ενόψει ελέγχων, φέρονται να πίεζαν μάρτυρες και να απαιτούσαν τη μεταφορά ζώων στους χώρους τους. Εκβιασμοί και Βία: Οι κατηγορούμενοι (ο 43χρονος και δύο ανίψια του, 44 και 39 ετών) φέρονται να χρησιμοποιούσαν ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς περιουσιών και βαριές απειλές για να εκφοβίσουν τους νόμιμους κατοίκους και να ιδιοποιηθούν τις εκτάσεις τους.

Δικογραφία: Κατά την έρευνα δεσμεύτηκαν δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί του 43χρονου και της συζύγου του. Ο ίδιος εντοπίστηκε στην περιοχή της Θερίσου, ενώ ο 43χρονος θείος είχε συλληφθεί προηγουμένως με ένταλμα έξω από το Ωνάσειο στην Αθήνα.

Δικαστικές Εξελίξεις: Μετά τις απολογίες τους, τα δύο ανίψια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ ο 43χρονος θείος οδηγήθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε δίκη.

