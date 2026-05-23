Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

Ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία έχουν καταγγείλει οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, πριν τους μεταφέρει για κράτηση και τους απελάσει κάποια 24ωρα μετά.

Όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, που εκπροσωπεί τους ακτιβιστές, οι δικηγόροι της έχουν καταγράψει μαρτυρίες για επιθέσεις με taser και πλαστικές σφαίρες, ξυλοδαρμούς, σεξουαλικής βίας και βιασμών -μεταξύ αυτών και βίαιης διείσδυσης με πιστόλι.

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ (IPS) απορρίπτει τις καταγγελίες ως ψευδείς και αβάσιμες, παρά το γεγονός ότι τα σημάδια στα σώματα όσων επέστρεψαν είναι φανερά. Υπάρχει, εξάλλου, και το βίντεο που ο ίδιος ο Μπεν-Γκβιρ ανέβασε για να κάνει επίδειξη αυτής της βίας.

«Οι πιο σοβαρές επιθέσεις που έχουμε αντιμετωπίσει»

Μιλώντας στο CNN η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς υπέράσπισης της Adalah περιγράφει πως στα 10 χρόνια που η οργάνωση εκπροσωπεί ακτιβιστές αλληλέγγυων στόλων, «αυτή είναι μακράν η πιο σοβαρή βία και οι επιθέσεις που έχουμε αντιμετωπίσει».

Η Adalah ανέφερε ότι θα αφήσει τους ίδιους τους ακτιβιστές που κατήγγειλαν σεξουαλική βία να μιλήσουν δημόσια, καθώς ορισμένοι επιζώντες δεν ήθελαν να περιγράψουν λεπτομερώς τις επιθέσεις, ενώ άλλοι βρίσκονταν ακόμη υπό κράτηση στο Ισραήλ όταν μίλησαν με την οργάνωση και φοβούνταν αντίποινα.

Η Αυστραλή σκηνοθέτις και ακτιβίστρια Τζουλιέτ Λαμόντ δήλωσε στο CNN ότι πέντε άνδρες την ξυλοκόπησαν και της άσκησαν σεξουαλική βία έσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο πάνω σε αυτό που χαρακτήρισε ισραηλινό «πλοίο-φυλακή». «Μας έσπασαν τα κόκαλα, αλλά δεν έσπασαν το ηθικό μας», είπε.

Όλα αυτά, για την IPS είναι «γενικευμένοι ισχυρισμοί που αποσκοπούν στο να παρουσιαστεί συστηματική παράνομη συμπεριφορά».

«Όλοι οι κρατούμενοι και οι υπό κράτηση αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στα βασικά δικαιώματά τους και υπό την επίβλεψη επαγγελματικού και εκπαιδευμένου προσωπικού φυλακών», ισχυρίστηκε η υπηρεσία.

