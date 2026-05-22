Global Sumud Flotilla: «Ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωή μου», λέει Έλληνας ακτιβιστής – Νέες καταγγελίες για σεξουαλική βία

Βάναυση μεταχείριση δέχθηκαν οι 430 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές αρχές.

Δεκατέσσερις ακτιβιστές προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Παράλληλα, χθες προσγειώθηκαν τρία αεροπλάνα με ακτιβιστές στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και 19 Έλληνες που συμμετείχαν στην αποστολή.

«Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μώλωπες. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε στην κάμερα ο Παντέλης.

Ξύλο, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική βία

Ιταλός ακτιβιστής, φτάνοντας στο Φιουμιτσίνο, επανέλαβε τις καταγγελίες για σεξουαλική βία. «Μας έγδυσαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλότσησαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από μας, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση»,είπε ο Λούκα Πότζι.

Δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστίνιους

Ο ακτιβιστής Αντριέν Χουάν έβγαλε τη μπλούζα του στην κάμερα και έδειξε τα τραύματα που του προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις. «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα. Μπορούμε να σκεφτούμε άλλους τρόπους δράσης αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστίνιους».

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα.

