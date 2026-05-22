search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 21:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 20:41

Global Sumud Flotilla: «Ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωή μου», λέει Έλληνας ακτιβιστής – Νέες καταγγελίες για σεξουαλική βία

22.05.2026 20:41
flotila (1)

Βάναυση μεταχείριση δέχθηκαν οι 430 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές αρχές.

Δεκατέσσερις ακτιβιστές προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Παράλληλα, χθες προσγειώθηκαν τρία αεροπλάνα με ακτιβιστές στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και 19 Έλληνες που συμμετείχαν στην αποστολή.

 «Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μώλωπες. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε στην κάμερα ο Παντέλης.

Ξύλο, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική βία

Ιταλός ακτιβιστής, φτάνοντας στο Φιουμιτσίνο, επανέλαβε τις καταγγελίες για σεξουαλική βία. «Μας έγδυσαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλότσησαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από μας, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση»,είπε ο Λούκα Πότζι.

Δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστίνιους

Ο ακτιβιστής Αντριέν Χουάν έβγαλε τη μπλούζα του στην κάμερα και έδειξε τα τραύματα που του προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις. «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα. Μπορούμε να σκεφτούμε άλλους τρόπους δράσης αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστίνιους». 

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες καταγγέλλουν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Al Jazeera: Πώς το βίντεο του Μπεν Γκβιρ με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών διέλυσε την πανάκριβη καμπάνια «Hasbara» του Ισραήλ

Σόου έκαναν τη σφαγή οι Ισραηλινοί: Στρατιώτες παρακολουθούν βίντεο με την ισοπέδωση χωριών στον Λίβανο και ζητωκραυγάζουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
valenthia-real-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Μάχη για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού της Euroleague

pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο μετά τη διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

glypta parthenona 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία «αδειάζει» τους Βρετανούς – Δεν υπάρχει έγγραφο που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος για να κλείσει το προσχέδιο – Το Ιράν πεθαίνει για μια συμφωνία, λέει ο Τραμπ – Για «βαθιές και σημαντικές» διαφορές μιλά η Τεχεράνη

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη φυλακή οι δύο ανιψιοί για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 21:11
valenthia-real-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Μάχη για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού της Euroleague

pentagono-45656
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο μετά τη διάψευση του Αρχηγού ΓΕΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

glypta parthenona 8765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία «αδειάζει» τους Βρετανούς – Δεν υπάρχει έγγραφο που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

1 / 3