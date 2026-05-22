ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 22:54
22.05.2026 21:11

Μπαρτζώκας: Είχαμε ένταση και επιθυμία, απίστευτη η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ 

Με 79-61 ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Αθήνας. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο ΟΑΚΑ. «Καταρχήν δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους μας. Τα έχω δει όλα! Συγχαρητήρια στους παίκτες μου», είπε χαρακτηριστικά.  

Για το ματς είπε «Έχει ταλέντο η Φενέρμπαχτσε, όταν βρέθηκε πίσω με 15 πόντους κατάφερε να μείωσε τη διαφορά και να μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός αμυντικά. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκαμε διαδρόμους. Η ομάδα μου έδινε μια άνεση και μια σιγουριά σε κάποια στιγμή. Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40′, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία».

«Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε», πρόσθεσε. 

Σκεφτόμαστε ήδη τον αντίπαλο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τον τελικό. «Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε».

Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού αναγνώρισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Από την πλευρά του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. «Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε.Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα».

