ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 17:57
20.05.2026 16:40

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Κρατική επιχορήγηση ύψους, σχεδόν, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η παραγωγή της νέας κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η ταινία παρουσιάστηκε με άλλο όνομα και συγκεκριμένα ως… «Παραμύθι του Τσάρλι».

Η ονομασία «Παραμύθι του Τσάρλι» ή «Charlie’s Tale» εμφανίζεται στο έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση. Ωστόσο, πρόκειται για παραλλαγή του «Charlie’s Tale Limited», της επίσημης ονομασίας της εταιρείας παραγωγής που ανέλαβε την επερχόμενη υπερπαραγωγή του σκηνοθέτη.

Η παραγωγή είχε αιτηθεί επιχορήγηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το όνομα χρησιμοποιήθηκε ως κωδική ονομασία της παραγωγής, πρακτική που ακολουθείται συχνά σε μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, για να προστατευτούν τα γυρίσματα σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής.

