Aλέξης Τσίπρας: «Πώς να πούμε το καινούργιο κόμμα;» – Το γκάλοπ σε νέους και ποιο όνομα κέρδισε (video)

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες». Με αυτό τον τρόπο σχολιάζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ιδέες γαι το όνομα του νέου του κόμματος που θα ανακοινώσει την επόμενη Τρίτη.

Τις προτάσεις εξέφρασαν πολίτες σε σχετικό βίντεο που ανήρτησε στα σόσιαλ μίντια.

Τα ονομάτα ποικίλουν: «Ορίζοντες», «Ιθάκη», «Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα προοδευτική Αριστερά», «Ελπίδα ξανά», «Επιστροφή», «Πυξίδα» (αυτό το όνομα συγκέντρωσε περισσότερες από μια απαντήσεις).

Δεν έλειψαν και οι περισσότερο χιουμοριστικές απαντήσεις όπως το «Laura», ενώ μια κοπέλα πρότεινε το κόμμα να πάρει το όνομά της «Ζωή», επειδή «βοήθησε τον πρόεδρο».

Λίγη υπομονή , λοιπόν, και θα μάθουμε αν κάποια απο τις προτάσεις έγινε δεκτή….

