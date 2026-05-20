Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Αναστάτωση προκάλεσε χθες η έντονη μυρωδιά που κάλυψε μεγάλο μέρος της Αττικής και ιδιαίτερα τα νότια προάστια, δημιουργώντας σκηνικό θρίλερ σε κατοίκους, σχολεία και επιχειρήσεις. Η αποπνικτική οσμή, που άλλοι περιέγραφαν ως «αέριο», άλλοι ως «καμένο πετρέλαιο» και άλλοι ως «χημική δυσοσμία», έγινε αισθητή σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, από τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Άλιμο, τη Γλυφάδα, τον Πειραιά και το Ελληνικό.

Το γεγονός ότι η μυρωδιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα και χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο εντοπισμού, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Πολίτες τηλεφωνούσαν διαρκώς στην Πυροσβεστική, στους δήμους και στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ζητώντας να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι κλήσεις προς την Πυροσβεστική άρχισαν να καταγράφονται μαζικά λίγο πριν από το μεσημέρι. Άμεσα ξεκίνησαν έλεγχοι σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου ή κάποιο βιομηχανικό ατύχημα. Παράλληλα, το Λιμενικό προχώρησε σε ελέγχους στον Σαρωνικό, εξετάζοντας διελεύσεις πλοίων και πιθανές εστίες θαλάσσιας ρύπανσης.

Ωστόσο, παρά την τεράστια κινητοποίηση δεν εντοπίστηκε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να εξηγεί το φαινόμενο. Ούτε ο ΔΕΣΦΑ ούτε οι διαχειριστές του δικτύου φυσικού αερίου εντόπισαν διαρροή ή πτώση πίεσης, ενώ ανάλογη ήταν και η εικόνα από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και τα διυλιστήρια της περιοχής. Οι επίσημες μετρήσεις δεν έδειξαν αυξημένους ρύπους ή τοξικό νέφος, στοιχείο που καθησύχασε σε έναν βαθμό τις αρχές ως προς τον κίνδυνο άμεσης απειλής για τη δημόσια υγεία. Καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να εντοπίζεται η πηγή της μυρωδιάς, το ενδιαφέρον των αρχών αλλά και των ειδικών μεταφέρθηκε όλο και περισσότερο προς τον Σαρωνικό. Οι έρευνες του Λιμενικού επεκτάθηκαν σε διελεύσεις πλοίων, θαλάσσιες δραστηριότητες και πιθανές εστίες ρύπανσης, ενώ άρχισαν να εξετάζονται σοβαρά σενάρια που σχετίζονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα αλλά ακόμη και φυσικά φαινόμενα που συνδέονται με τη θάλασσα.

Καθοριστική θεωρείται η παρέμβαση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος παρουσίασε μια πρώτη ανάλυση της πορείας των αέριων μαζών που επηρέασαν την Αττική. Όπως εξήγησε, η προκαταρκτική μελέτη με χρήση του συστήματος οπισθοτροχιών HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου καταγράφηκε η δυσοσμία είχαν κινηθεί προηγουμένως από νότιο και νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα.

Με απλά λόγια, οι άνεμοι φαίνεται πως έφεραν την οσμή από τη θάλασσα προς την ξηρά. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό δεν αποδεικνύει ακόμη την ακριβή αιτία, ωστόσο καθιστά απολύτως συμβατό το ενδεχόμενο η πηγή να βρισκόταν στον Σαρωνικό ή σε παράκτια εγκατάσταση. Ο κ. Κολυδάς ανέφερε μάλιστα ότι ανάμεσα στις πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση αλλά ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί. Η αποσύνθεση μεγάλων ποσοτήτων φυτοπλαγκτού ή άλλου οργανικού υλικού στον Σαρωνικό κόλπο. Κάτι το οποίο έχει συμβεί και στον Θερμαϊκό Κόλπο παλαιότερα όπου και εκεί οι Θεσσαλονικείς είχαν αναστατωθεί από παρόμοια οσμή. Σύμφωνα με επιστήμονες όταν μεγάλες μάζες φυτοπλαγκτού πεθαίνουν και αρχίζουν να αποσυντίθενται —ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και υγρασίας— παράγονται αέρια όπως υδρόθειο, μεθάνιο και αμμωνία.

Το υδρόθειο είναι εκείνο που προκαλεί τη χαρακτηριστική μυρωδιά «σάπιου αυγού», η οποία συχνά συγχέεται με διαρροή φυσικού αερίου. Οι ειδικοί εξηγούν ότι, υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, τέτοιου τύπου οσμές μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι νοτιάδες, η αυξημένη υγρασία και οι ασθενείς άνεμοι στον Σαρωνικό φαίνεται πως δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες ώστε η δυσοσμία να εγκλωβιστεί χαμηλά πάνω από τα νότια προάστια και να εξαπλωθεί σχεδόν ταυτόχρονα σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και το σενάριο της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Οι αρχές εξετάζουν εάν η δυσοσμία μπορεί να συνδέεται με εξαερώσεις δεξαμενόπλοιων LNG ή LPG . Έμπειροι άνθρωποι της ναυτιλίας εξηγούν ότι η μυρωδιά που περιγράφουν οι πολίτες —ένα μείγμα καμένου πετρελαίου, χημικής οσμής και αερίου— παραπέμπει αρκετές φορές σε sulfur compounds και υδρογονάνθρακες που συνδέονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η «εξαέρωση» είναι ο αερισμός των δεξαμενών πριν από νέα φόρτωση ή μετά από εκφόρτωση φορτίου. Αν μια τέτοια διαδικασία πραγματοποιηθεί κοντά στις ακτές ή στον θαλάσσιο διάδρομο του Σαρωνικού, τότε οι αναθυμιάσεις μπορούν, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες, να μεταφερθούν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Ο λεγόμενος θαλάσσιος διάδρομος “separation”, μέσω του οποίου κινούνται καθημερινά δεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία προς τον Πειραιά και τα ναυπηγεία, εξετάζεται επίσης ως πιθανό σημείο προέλευσης της οσμής. Ναυτικοί κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κάποια εξαέρωση ή άλλη ναυτιλιακή δραστηριότητα να συνδυάστηκε με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και να οδήγησε στο εκτεταμένο φαινόμενο που καταγράφηκε στην Αττική. Για το παραπάνω σενάριο έκανε λόγο και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. «Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις, και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Για να πάω στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, δηλαδή για εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρωνικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο, και να δούμε, με δεδομένες τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών από τη Δραπετσώνα μέχρι τη Βούλα, πού θα μπορούσε να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχιές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου, και το Λιμενικό, αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται. Μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Άρα, ουσιαστικά, κάνουν διαδικασίες καθαρισμού. Και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής», κατέληξε.

