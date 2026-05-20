ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 08:13
Τριάντα ελαφριά τραυματίες από τον σεισμό 6,1 βαθμών στο Περού

Η σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών που έπληξε χθες Τρίτη παράκτιο τομέα του νότιου Περού, την περιφέρεια Ίκα, είχε συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά κάπου τριάντα άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα· 20:57 ώρα Ελλάδας) 41 χιλιόμετρα νότια από την Ίκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πολλοί έσπευσαν να βγουν από σπίτια και εμπορικά κέντρα αναζητώντας ανοικτούς χώρους όπου αισθάνονταν πιο ασφαλείς.

«Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», είπε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος μετέβη στην Ίκα για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά.

Τμήμα της οροφής κτιρίου πανεπιστημίου επίσης κατέρρευσε, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», δήλωσε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ως τη Λίμα, κάπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα.

Μετασεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 17:18 (01:18 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε το IGP.

Το Περού, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται κάπου 400 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 4 βαθμούς. Ο χθεσινός ήταν ο πρώτος από την αρχή της χρονιάς που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τους 6 βαθμούς.

Αιμίλιος Χειλάκης: Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Τσίπρας, η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

LIFESTYLE

Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών

ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: 22 νεκροί, 20 αγνοούμενοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Αιμίλιος Χειλάκης: Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Τσίπρας, η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

