Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση ομογενούς πρώην γιατρού στο Μπρίσμπαν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με συνολικά 148 κατηγορίες που αφορούν βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των αστυνομικών Αρχών του Κουίνσλαντ.

Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για τον 74χρονο Stellios «Stan» Theodoros, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ABC Australia, σε βάρος του έχουν απαγγελθεί 94 κατηγορίες για βιασμό και ακόμη 54 για σεξουαλική επίθεση, μετά από καταγγελίες γυναικών που είχαν εξεταστεί από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της ιατρικής του σταδιοδρομίας.

Η έρευνα των Αρχών, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt συγκρότησε την επιχείρηση «Xray Cariyna», έπειτα από πολλαπλές αναφορές γυναικών προς την αστυνομία.

Τι αποκάλυψε η έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, ο 74χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες, ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου τα 40 τους χρόνια, την περίοδο που εργαζόταν ως γενικός ιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.

Ο πρώην οικογενειακός γιατρός είχε εργαστεί επί χρόνια στο Wellers Hill Medical Centre, έως τη συνταξιοδότησή του το 2021, ενώ πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt ή ανώνυμα μέσω του Crime Stoppers, επισημαίνοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Μία από τις πρώην ασθενείς που κατήγγειλαν τον γιατρό ανέφερε στο ABC ότι η απαγγελία των κατηγοριών αποτέλεσε «τεράστια ανακούφιση», προσθέτοντας πως «άργησαν πολύ να έρθουν».

Μερικούς μήνες νωρίτερα είχε ήδη ανακοινωθεί ότι του είχε επιβληθεί επ’ αόριστον απαγόρευση επανυποβολής αίτησης για άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Το Queensland Civil & Administrative Tribunal (QCAT) είχε αποφανθεί ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιούσε σε γυναίκες ασθενείς δεν είχαν ιατρική αναγκαιότητα, αλλά γίνονταν με «σεξουαλικό κίνητρο».

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο πρώην γιατρός ακολουθούσε επαναλαμβανόμενο μοτίβο ανάρμοστων πρακτικών εις βάρος τουλάχιστον επτά γυναικών, πραγματοποιώντας υπερβολικά και αδικαιολόγητα τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις μαστού αλλά και κολπικές, χωρίς ιατρική ένδειξη.

Το QCAT χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του εξαιρετικά σοβαρή, σημειώνοντας ότι υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια της συνήθους ιατρικής πρακτικής και ότι μεγάλο μέρος των πράξεών του φαίνεται να είχε στόχο «σεξουαλική ικανοποίηση».

