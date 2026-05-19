Το Λονδίνο φλέγεται: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια

Η Άρσεναλ επέστρεψε στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Premier League για τη σεζόν 2025/26.
Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα εξασφάλισε τον τίτλο πριν ακόμη διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, μετά την ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι».
Η Άρσεναλ το άξιζε και το πήρε. Οι «κανονιέρηδες» είναι οι νέοι πρωταθλητές Αγγλίας, επιστρέφοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2004.
Για να πανηγυρίσουν τον τίτλο πριν από την τελευταία αγωνιστική, χρειάστηκαν και ένα «δώρο» από την Μπόρνμουθ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βιτάλιτι».
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ενώ η Σίτι ισοφάρισε στο 90+5΄ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε την ομάδα του Μάντσεστερ στους 78 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την Άρσεναλ, η οποία βρίσκεται στους 82 και δεν απειλείται πλέον στη μάχη του τίτλου.
Η ισοπαλία απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι δεν ήταν καθοριστική μόνο για την Άρσεναλ.
Η Μπόρνμουθ, με τον βαθμό που πήρε, εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Europa League, για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Έτσι, η βραδιά στο «Βιτάλιτι» είχε διπλή σημασία: χάρισε στην Άρσεναλ το πρωτάθλημα και στην Μπόρνμουθ μια ιστορική ευρωπαϊκή έξοδο.
Η Άρσεναλ ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια της σεζόν και έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου.
Η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα στηρίχθηκε σε παίκτες που σήκωσαν μεγάλο βάρος σε συμμετοχές. Ο Νταβίντ Ράγια αγωνίστηκε και στα 37 ματς μέχρι τώρα, όπως και ο Μαρτίν Θουμπιμέντι, ενώ ο Ντέκλαν Ράις μέτρησε 36 συμμετοχές.
Σημαντικό ρόλο είχε και ο Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 14 γκολ. Ακολουθούν οι Έμπερετσι Έζε και Μπουκάγιο Σάκα, με 7 γκολ ο καθένας.
Καθοριστικό στοιχείο της πορείας της Άρσεναλ προς τον τίτλο ήταν και η αμυντική της σταθερότητα.
Ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου διαθέτει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, έχοντας δεχθεί μόλις 26 γκολ. Αυτή η συνέπεια στα μετόπισθεν αποτέλεσε βασικό θεμέλιο για την επιστροφή στην κορυφή της Αγγλίας.
Οι φίλοι της Άρσεναλ ετοιμάζονται πλέον για το μεγάλο πάρτι, καθώς η ομάδα τους είναι ξανά πρωταθλήτρια έπειτα από αναμονή 22 ετών.
Η σημερινή εξέλιξη ήταν η ιδανική για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας, στις 24 Μαΐου, αποκτά πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα.
Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα μπορεί πια να στρέψει πλήρως την προσοχή της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
