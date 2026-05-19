Το Λονδίνο φλέγεται: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια

Η Άρσεναλ επέστρεψε στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Premier League για τη σεζόν 2025/26.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα εξασφάλισε τον τίτλο πριν ακόμη διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, μετά την ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι».

Το «δώρο» της Μπόρνμουθ στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ το άξιζε και το πήρε. Οι «κανονιέρηδες» είναι οι νέοι πρωταθλητές Αγγλίας, επιστρέφοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2004.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Για να πανηγυρίσουν τον τίτλο πριν από την τελευταία αγωνιστική, χρειάστηκαν και ένα «δώρο» από την Μπόρνμουθ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βιτάλιτι».

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ενώ η Σίτι ισοφάρισε στο 90+5΄ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε την ομάδα του Μάντσεστερ στους 78 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την Άρσεναλ, η οποία βρίσκεται στους 82 και δεν απειλείται πλέον στη μάχη του τίτλου.

Ιστορική έξοδος στην Ευρώπη για την Μπόρνμουθ

Η ισοπαλία απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι δεν ήταν καθοριστική μόνο για την Άρσεναλ.

Η Μπόρνμουθ, με τον βαθμό που πήρε, εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Europa League, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Έτσι, η βραδιά στο «Βιτάλιτι» είχε διπλή σημασία: χάρισε στην Άρσεναλ το πρωτάθλημα και στην Μπόρνμουθ μια ιστορική ευρωπαϊκή έξοδο.

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα

Η Άρσεναλ ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια της σεζόν και έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου.

Η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα στηρίχθηκε σε παίκτες που σήκωσαν μεγάλο βάρος σε συμμετοχές. Ο Νταβίντ Ράγια αγωνίστηκε και στα 37 ματς μέχρι τώρα, όπως και ο Μαρτίν Θουμπιμέντι, ενώ ο Ντέκλαν Ράις μέτρησε 36 συμμετοχές.

Σημαντικό ρόλο είχε και ο Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 14 γκολ. Ακολουθούν οι Έμπερετσι Έζε και Μπουκάγιο Σάκα, με 7 γκολ ο καθένας.

Η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος

Καθοριστικό στοιχείο της πορείας της Άρσεναλ προς τον τίτλο ήταν και η αμυντική της σταθερότητα.

Ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου διαθέτει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, έχοντας δεχθεί μόλις 26 γκολ. Αυτή η συνέπεια στα μετόπισθεν αποτέλεσε βασικό θεμέλιο για την επιστροφή στην κορυφή της Αγγλίας.

Οι φίλοι της Άρσεναλ ετοιμάζονται πλέον για το μεγάλο πάρτι, καθώς η ομάδα τους είναι ξανά πρωταθλήτρια έπειτα από αναμονή 22 ετών.

Διαδικαστικό το φινάλε, βλέμμα στον τελικό του Champions League

Η σημερινή εξέλιξη ήταν η ιδανική για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας, στις 24 Μαΐου, αποκτά πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα μπορεί πια να στρέψει πλήρως την προσοχή της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

🏆 ARSENAL ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/l5GrveCpZg — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» από την τεχνική ηγεσία ο Μπενίτεθ – Πρώτο φαβορί ο Νέστρουπ

«Ο Αντετοκούνμπο φεύγει από τους Μπακς αυτό το καλοκαίρι» – Πέντε ομάδες έτοιμες να τον αποκτήσουν

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν