Τα αμερικανικά ΜΜΕ θεωρούν σχεδόν δεδομένο πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς από αυτό το καλοκαίρι.

Ο σύλλογος περιμένει την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου για να μιλήσει για ανταλλάγματα και όπως όλα δείχνουν θα πάνε σε μία περίοδο rebuilding καθώς εκτιμάται πως είναι τυπική διαδικασία η αποχώρησή του.

Ο δημοσιογράφος Εβάν Σάιντερι αναφέρει: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».

Οσον αφορά τους πιθανούς προορισμούς του Greek Freak, πέντε είναι αυτοί που αναφέρει: οι Μπόστον Σέλτικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς (με ελάχιστες πιθανότητες πάντως), οι Μαϊάμι Χιτ, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη καθώς απολαμβάνει τις διακοπές του και περιμένει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

