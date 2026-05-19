Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

Τα περί εκλογών το φθινόπωρο κυκλοφορούν έντονα εδώ και λίγες εβδομάδες και μάλιστα από σοβαρές πηγές, κέντρα και αναλυτές.

Όρκο σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να παίρνει κανείς – οφείλει όμως να τα λαμβάνουμε υπόψη.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα έλαβε υπόψη ο Αλέξης Τσίπρας – εξ ου και κατέληξε ότι «είναι αργά τον Σεπτέμβριο» για να κάνει το κόμμα.

Φανταστείτε τώρα, καθότι υποψιάζομαι ότι σας αρέσουν αυτά τα ιντριγκαδόρικα, να μπλοφάρει ο Μητσοτάκης με όλη αυτή την εντύπωση και την περιρρέουσα προεκλογική ατμόσφαιρα που έχει καλλιεργηθεί. Και να ήθελε να ωθήσει τους επίδοξους αντιπάλους του να ανοίξουν από νωρίς τα χαρτιά τους, ώστε να τους «μετρήσει» καλύτερα.

Αλλά επειδή ο ίδιος είναι… μαραθωνοδρόμος να τους βάλει στη δοκιμασία της μακρόσυρτης πορείας προς τις εκλογές, εκτιμώντας ότι έτσι τους κάνει ευάλωτους!

Μία υπόνοια διατύπωσα, έτσι, ως τροφή για σκέψη!

– Ο μόνος που δεν έχει… τσιμπήσει στην (δήθεν;) επιτάχυνση είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ή έχει υποψιαστεί ότι μπορεί να γίνει μπλόφα ή δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση να κάνει κόμμα.

Ο Παύλος μπέρδεψε τις συνεργασίες

Ξανά μανά στο ΠΑΣΟΚ με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Είδαν κι έπαθαν να το ξεμπλέξουν το θέμα στο συνέδριο. Και ενώ το ξεκαθάρισαν εκεί με μία ομόφωνη απόφαση, το θέμα επανήλθε ξαφνικά με παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου – ο οποίος οφείλει να φιλτράρει καλύτερα τις «ιδέες» των επικοινωνιολόγων του μάλλον.

Ο Παύλος είπε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο θα συνεργαστεί με όποια πολιτική δύναμη συμφωνεί με το πρόγραμμά του – μη αποκλείοντας τη ΝΔ!

Μα, καλά, δεν αναρωτήθηκε τι μπορεί να σημαίνει να (δηλώνει ότι) συμφωνεί με το πρόγραμμά του η ΝΔ; Πρώτα έπρεπε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και μετά στο ερώτημα που απάντησε.

– Ο Δούκας που ίδρωσε για να εγκριθεί το σχετικό ψήφισμα αποκλεισμού συνεργασίας με τη ΝΔ σε οποιαδήποτε περίπτωση, έθεσε λογικά και το εξής: Γίνεται προοδευτική διακυβέρνηση και πολιτική αλλαγή με τη ΝΔΕ στη συγκυβέρνηση;

Καλά νέα για Μυλωνάκη

Πολύ καλά νέα έχω να σας μεταφέρω από τις πρώτες μέρες της σκληρής και επίπονης προσπάθειας που κάνει ο Γιώργος Μυλωνάκης στο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Μαθαίνω ότι ανταποκρίνεται εξαιρετικά και μάλιστα επανέρχεται η ικανότητα ομιλίας, που είναι και από τα πιο δύσκολα κομμάτια της όλης θεραπευτικής διαδικασίας.

Τα νέα χαροποίησαν ιδιαίτερα και το Μέγαρο Μαξίμου, που ενημερώνεται καθημερινά για την πορεία της ηγεσίας του υφυπουργού Επικρατείας.

Ξεκίνησαν τα γκάλοπ

Μετά και την ανακοίνωση χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων άρχισαν να μετρούν κανονικά το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, όπως και εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού, που κάνει πρεμιέρα μεθαύριο Πέμπτη.

Δεν είναι όμως σαφές εάν θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα, πριν την επόμενη Τρίτη που θα γίνει η επίσημη εκδήλωση του προέδρου Αλέξη, αλλά αυτό μάλλον μικρή σημασία έχει. Έτσι κι αλλιώς θα βγουν μετρήσεις πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ο φόβος της Καρυστιανού για διαρροή του ονόματος

Η Μαρία Καρυστιανού αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην πάει χθες στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει τη διακήρυξη (και το όνομα) του κόμματός της. Μάλλον αντιλήφθηκε ότι αυτό θα σήμαινε… spoiler, που θα χαλούσε το πιο ενδιαφέρον μέρος της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη – κάπως, με κάποιο τρόπο θα διέρρεε η πληροφορία για το όνομα, θα σκέφτηκε. Λογική σκέψη και ακόμα πιο λογικός ο ελιγμός.

– Δεν ξέρω αν είναι… φρόνιμο οι αντίπαλοι της Καρυστιανού να βαφτίζουν με τόση ευκολία το κόμμα της «ρωσόφιλο». Έχουν υπολογίσει ότι στη χώρα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βλέπουν θετικά προς τη Μόσχα; Έτσι, μία απλή παρατήρηση κάνω, τα γκάλοπ θα μας τα πουν όλα.

Η Ρένα ούτε απ’ έξω

Διαφώνησε και η Ρένα Δούρου με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, εξ όσων είδα στις χθεσινές παρεμβάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέρα όλων των άλλων που μπορεί να συμπεράνει κανείς, από τη δήλωση αυτή κατάλαβα ότι η Δούρου το έχει πάρει απόφαση πως δεν είναι ευπρόσδεκτη στο κόμμα Τσίπρα. Για την ακρίβεια ο πρόεδρος Αλέξης δεν θέλει ούτε να την βλέπει θα έλεγα, αν έπρεπε να μεταφέρω όσα κυκλοφορούν στο παρασκήνιο.

Λέγεται, για παράδειγμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν της συγχωρεί ακόμα την επιμονή της να διεκδικήσει την περιφέρεια Αττικής το 2019, ενώ της χρεώνει επαμφοτερίζουσα στάση στο χειρισμό της «υπόθεσης Κασσελάκη».

Η πολιτική γραμματεία, ο Παύλος και το… Γκάζι

Στον ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύονται να αποφασίσουν συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία θα ασχοληθεί με τη διαγραφή Πολάκη και τις επόμενες κινήσεις του κόμματος – αν θα αυτοδιαλυθεί δηλαδή ή θα παραμείνει εν λειτουργία. Μάλιστα η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη, με δεδομένο ότι ο Φάμελλος θεωρεί ότι έχει διαγράψει τον Πολάκη και από την Πολιτική Γραμματεία, αλλά ο Παύλος και άλλοι λένε όχι – κι άρα ο αψύς Κρητικός θα πάει στη συνεδρίαση.

– Για να αποφευχθούν λοιπόν ντράβαλα με το αν έχει ή όχι δικαίωμα εισόδου ο Παύλος στη συνεδρίαση, η στήλη καταθέτει την εξής ιδέα: Η συνεδρίαση να γίνει στο… μπουζουξίδικο στο Γκάζι και οι έχοντας το «οκ» από την ηγεσία να περάσουν, να πηγαίνουν από το… υπόγειο. Στον Πολάκη δεν θα πουν το… σύνθημα και άρα όλα οκ, ξέρουν αυτοί!

Ελληνικό, ουρανοξύστες και ψίθυροι για υπεραξίες ακινήτων

Το Lamda Development συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον γύρω από το Ελληνικό, όμως στην αγορά ακινήτων όλο και περισσότεροι ψιθυρίζουν ότι πίσω από τον ενθουσιασμό των προηγούμενων ετών αρχίζει να εμφανίζεται και λίγη… νευρικότητα.

Μεσίτες και παράγοντες του real estate λένε πως αρκετοί επενδυτές αγόρασαν γη και ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή περιμένοντας ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με φρενήρεις ρυθμούς. Μόνο που πλέον το χρήμα δεν κινείται τόσο εύκολα όσο το 2022 ή το 2023.

Στην αγορά ακούγεται ότι ορισμένοι developers έχουν αρχίσει πιο προσεκτικά να επανεξετάζουν χρονοδιαγράμματα και επόμενες κινήσεις, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους κατασκευής και πιο συγκρατημένης αγοραστικής διάθεσης από ξένους επενδυτές.

Παρά ταύτα, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το project εξακολουθεί να αλλάζει συνολικά τον χάρτη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Απλώς, όπως λένε οι πιο έμπειροι της αγοράς, «άλλο η ανάπτυξη και άλλο η βεβαιότητα ότι όλοι θα βγάλουν εύκολα λεφτά».

