Νέα Δημοκρατία: Σε «τρίγωνο πίεσης» από Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, περιέγραψε το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης για τη νέα θητεία ως ένα τρίγωνο, το οποίο αφορά στην οικονομία, την ασφάλεια και τη θεσμική «αναγέννηση» του κράτους.

Ωστόσο, εκτός από το προεκλογικό τρίγωνο, η «γαλάζια» παράταξη το τελευταίο διάστημα βρίσκεται μέσα ένα άλλο τρίγωνο, πίεσης αυτή τη φορά: το τρίγωνο που σχηματίζουν τα κόμματα που έρχονται με ταχύτητα – του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού – και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, βέβαια, βρίσκεται ακόμα σε φάση εξέτασης, αλλά αποτελεί μια πηγή έντονου προβληματισμού για το Μαξίμου και την Πειραιώς.

Και, παρά το γεγονός – το οποίο και επισήμανε ο Κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του – ότι η ΝΔ δείχνει να παραμένει ο «κυρίαρχος του παιχνιδιού» όπως αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις (έστω κι αν ο Νίκος Δένδιας είχε κάποιες ενστάσεις ως προς την ανάγνωση των μετρήσεων…), η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση νέων κομμάτων με επικεφαλής πρόσωπα αναγνωρίσιμα και με ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία δεν περνά αδιάφορα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε αναφορά και στα τρία αυτά πρόσωπα, επιχειρώντας, ταυτόχρονα, να οριοθετήσει και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που το καθένα από αυτά προβάλλει στο δρόμο για τις κάλπες.

Έτσι, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Α. Τσίπρα, που παραπέμπει σε ανακοινώσεις στις 26 Μαΐου, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η ώρα για τον κ. Τσίπρα ήταν ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. […] Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών».

Όσον αφορά στη Μ. Καρυστιανού, η οποία σκοπεύει να προχωρήσει στην ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός της στις 21 Μαϊου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι «περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κ. Καρυστιανού, ένα χρόνο μετά τη διάψευση, στην οποία είχε προβεί, ότι θα κάνει κόμμα», προσθέτοντας δηκτικά ότι «η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας μας, της Ελλάδας. […] Εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους».

Τέλος, ερωτηθείς για την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ (Α. Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής) από το συνέδριο, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «είναι αυτονόητο ότι όταν επίκειται μια μάχη η οποία θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και δεν θα γυρίσει κάποιες δεκαετίες πίσω, δεν περισσεύει κανείς, πολλώ δε μάλλον άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής».

Η τελευταία αναφορά έρχεται μετά από πολλές εκκλήσεις για ενότητα που ακούστηκαν στο συνέδριο, ακόμα και από υπουργούς, (ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία ή με τα πολιτικά διαζύγια που δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη»), αλλά και μετά την εμφατική φράση του πρωθυπουργού, ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους».

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, αν και υπάρχει ήδη ένας σχεδιασμός για την αντιμετώπιση αυτού του «τριγώνου της πίεσης», αυτός θα προσαρμόζεται συν τω χρόνω, αλλά και ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνουν τα πρόσωπα που το συνθέτουν. «Θα δούμε και τις πρώτες μετρήσεις και αναλόγως θα κινηθούμε» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα ενός από αυτά, αν και πρόσθεσε ότι η πόλωση είναι αναπόφευκτη, ειδικά όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές.

