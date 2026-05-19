«Δαμόκλειος σπάθη» περικοπών στις συντάξεις χηρείας: Η απόφαση-σοκ του ΣτΕ και τα σενάρια τρόμου για 295.000 δικαιούχους

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το καθεστώς των συντάξεων χηρείας στην Ελλάδα, με εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα δραματικών περικοπών στην καθημερινή τους επιβίωση. Μια πρόσφατη απόφαση-βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έρχεται να ανατρέψει τις εύρεστες κυβερνητικές ισορροπίες, πιέζοντας το υπουργείο Εργασίας να ανοίξει άρον-άρον την «καυτή πατάτα» ενός ασφαλιστικού συστήματος που μοιάζει να τιμωρεί την απώλεια και τη γεροντική ηλικία.

Η απόφαση 699/2026 του ΣτΕ και η «εγκύκλιος Τσακλόγλου»

Η νέα δικαστική εμπλοκή πυροδοτήθηκε από την απόφαση 699/2026 του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Το ΣτΕ επανέφερε στο προσκήνιο μια διάταξη-αγκάθι του διαβόητου νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) σχετικά με τη σώρευση των εθνικών συντάξεων, η οποία αν και ψηφισμένη, παρέμενε στα συρτάρια λόγω του τεράστιου πολιτικού κόστους.

Το δικαστήριο ουσιαστικά «δικαίωσε» τη γραμμή της περίφημης και παγωμένης από το 2021 «εγκυκλίου Τσακλόγλου». Τι προέβλεπε αυτή; Ότι ένας συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις (π.χ. τη δική του λόγω γήρατος και μία χηρείας) δικαιούται μόνο μία πλήρη εθνική σύνταξη (σήμερα στα 446,87 ευρώ). Η δεύτερη εθνική σύνταξη (της χηρείας, που αναλογεί σε 312,80 ευρώ) θα έπρεπε να κοπεί μαχαίρι.

Αν και το ΣτΕ ακύρωσε την εγκύκλιο για λόγους τυπικούς –κρίνοντας ότι μια τέτοια βαριά περικοπή για τους παλιούς συνταξιούχους έπρεπε να νομοθετηθεί ρητά και όχι να περάσει με μια απλή υπουργική εγκύκλιο– επί της ουσίας επιβεβαίωσε το πνεύμα του νόμου. Έτσι, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το οικονομικό επιτελείο.

Το «ψαλίδι» του 35% και η ομηρία 118.000 ιδιωτικών υπαλλήλων

Το μείζον πρόβλημα, ωστόσο, που καίει την τσέπη των Ελλήνων δεν είναι οι νομικές ερμηνείες, αλλά η απειλή της άμεσης μείωσης των αποδοχών τους. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία. Μετά το πέρασμα των 36 μηνών όμως, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, το ποσό αυτό υποδιπλασιάζεται και πέφτει στο 35% για πάντα.

Αυτό το ισοπεδωτικό μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί σε 11.000 δικαιούχους του Δημοσίου. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση απόλυτης ομηρίας και αγωνίας τελούν 118.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι περικοπές εκκρεμούν, καθώς το σύστημα δεν έχει προχωρήσει ακόμη στους απαραίτητους ελέγχους. Συνολικά, οι στρεβλώσεις και οι απειλούμενες μειώσεις επηρεάζουν άμεσα περίπου 295.000 πολίτες.

Τα σενάρια του Υπουργείου: Δώρα-αντίδοτα ή νέες παγίδες;

Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης, το υπουργείο Εργασίας αναγκάζεται να σχεδιάσει νομοθετική παρέμβαση, εξετάζοντας δύο βασικά σενάρια:

1. Κατάργηση των μειώσεων και αναδρομικά: Το πρώτο σενάριο προβλέπει την πλήρη κατάργηση της μείωσης από το 70% στο 35% μετά την τριετία, καθώς και την επιστροφή των κομμένων ποσών σε όσους τα στερήθηκαν, είτε μέσω δόσεων είτε με φορολογικούς συμψηφισμούς. Παράλληλα, εξετάζεται η θεσμοθέτηση ενός «επιδόματος 300 ευρώ» για τις συντάξεις χηρείας άνω των 60 ετών ως αντισταθμιστικό όφελος.

2. Μερικό «πάγωμα» της εθνικής σύνταξης: Για να αποφευχθεί το γενικευμένο κραχ, το οικονομικό επιτελείο μελετά τη διατήρηση και των δύο εθνικών συντάξεων για όσους έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος και χηρείας. Η περικοπή σχεδιάζεται να περιοριστεί μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας ασφαλισμένος εισπράττει δύο συντάξεις από δικό του δικαίωμα (π.χ. δύο γήρατος) συν τη σύνταξη χηρείας.

Το προεκλογικό «πάγωμα» και η μετεκλογική παγίδα

Στους διαδρόμους του υπουργείου Εργασίας επικρατεί κοινός τόπος: μέχρι να στηθούν οι κάλπες των εκλογών, δεν πρόκειται να μεταβληθεί ούτε ένα ευρώ από τις συντάξεις χηρείας. Καμία κυβέρνηση δεν διακινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό αυτόχειρα, έχοντας απέναντί της το οργισμένο κύμα 295.000 δικαιούχων και των οικογενειών τους.

Η τακτική που επιλέγεται για το επόμενο διάστημα είναι αυτή των καθησυχαστικών διαρροών, του «παγώματος» των ελέγχων για τους 118.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και της μετάθεσης των ευθυνών στις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Το μεγάλο «αλλά», ωστόσο, τοποθετείται για την επομένη των εκλογών

Όταν θα έχει περάσει ο πολιτικός κίνδυνος, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η δεσμευτική απόφαση του ΣτΕ θα επανέλθουν δριμύτερα στο προσκήνιο. Εάν δεν υπάρξει μια μόνιμη, καθαρή και νομοθετημένη εξαίρεση, το λογιστήριο του κράτους θα αναγκαστεί να ανάψει το «πράσινο φως» για τις περικοπές. Η «ασπίδα προστασίας» που υπόσχεται σήμερα η κυβέρνηση κινδυνεύει να αποδειχθεί μια προεκλογική οφθαλμαπάτη με ημερομηνία λήξης.

Ωστόσο οι συντάξεις χηρείας δεν είναι «παροχές πολυτελείας», αλλά το έσχατο δίχτυ ασφαλείας για ανθρώπους που έχασαν τους συντρόφους τους και καλούνται να ζήσουν μόνοι σε μια Ελλάδα της ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το φάντασμα του νόμου Κατρούγκαλου. Οποιαδήποτε λύση δεν εξασφαλίζει το ακέραιο του 70% και τη διατήρηση των εθνικών συντάξεων, θα αποτελεί απλώς μια ακόμα πράξη αφαίμαξης της τσέπης των πιο αδύναμων πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές