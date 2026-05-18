ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές

Η Ryanair έχει προετοιμαστεί για μια «κατάσταση Αρμαγεδδώνα», εν μέσω της κρίσης με τα καύσιμα, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στο CNBC τη Δευτέρα.

«Έχουμε σχέδια για κάποιο είδος κατάστασης Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με πλήρες πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε με πλήρες πρόγραμμα και κατά τη χειμερινή περίοδο», δήλωσε ο Neil Sorahan.

«Νομίζω ότι θα δούμε μερικούς από τους πιο αδύναμους αερομεταφορείς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο να καταρρέουν τον χειμώνα», δήλωσε ο Sorahan.

Οι μετοχές της εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,7% στην έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους. Η μετοχή της έχει μειωθεί κατά 27,5% από την αρχή του έτους.

Η εταιρεία έχει κλειδώσει το 80% των καυσίμων της για το καλοκαίρι σε τιμή 668 δολάρια ανά μετρικό τόνο, επικαλούμενη την οικονομική αβεβαιότητα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Το υπόλοιπο 20% παραμένει εκτεθειμένο σε έντονες διακυμάνσεις τιμών. Ο Sorahan δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία «δεν σχεδιάζει ακυρώσεις».

Δήλωσε στο CNBC ότι δεν θα εκπλαγεί τον χειμώνα αν δει ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες «να μπλέξουν σε μπελάδες», σε ένα παρόμοιο σενάριο που συνέβη με την Spirit Airlines στις ΗΠΑ. Η αεροπορική εταιρεία κατέρρευσε αφού η κρίση καυσίμων αεροσκαφών ήρθε να προστεθεί στα μακροχρόνια προβλήματά της, συμπεριλαμβανομένων των χρεών και της αύξησης του κόστους.

