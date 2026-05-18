GPMB: Ο κόσμος στα πρόθυρα μιας νέας πανδημίας – Τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα οι κυβερνήσεις

Μια δεκαετία αφότου ο Έμπολα αποκάλυψε επικίνδυνα κενά στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επιδημιών -και έξι χρόνια αφότου η COVID-19 μετέτρεψε αυτά τα κενά σε παγκόσμια καταστροφή- τα στοιχεία είναι σαφή: ο κόσμος δεν είναι ασφαλέστερος από πανδημίες.

Μια νέα έκθεση του Συμβουλίου Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας (GPMB), με τίτλο «Ένας Κόσμος στα Πρόθυρα: Προτεραιότητες για ένα Μέλλον Ανθεκτικό στην Πανδημία», διαπιστώνει ότι καθώς τα ξεσπάσματα μολυσματικών ασθενειών γίνονται συχνότερα, γίνονται επίσης πιο καταστροφικά, με διευρυμένες επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία, τις πολιτικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις, και με μειωμένη ικανότητα ανάκαμψης από αυτές.

Οι επιστήμονες του GPMB προειδοποιούν ότι μια δεκαετία επενδύσεων δεν έχει συμβαδίσει με τον αυξανόμενο κίνδυνο πανδημίας. Νέες πρωτοβουλίες έχουν βελτιώσει πτυχές της ετοιμότητας, αλλά συνολικά αυτές οι προσπάθειες αντισταθμίζονται από τις αυξανόμενες επιπτώσεις του αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού, της οικολογικής αναστάτωσης και των παγκόσμιων ταξιδιών, ειδικά καθώς η αναπτυξιακή βοήθεια μειώνεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2009.

Η έκθεση αναλύει μια δεκαετία Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας (PHEICs), από τον Έμπολα στη Δυτική Αφρική έως την COVID-19 και το mpox, αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους στα συστήματα υγείας, τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Κάνουμε βήματα πίσω

Σε βασικά μέτρα -όπως η ισότιμη πρόσβαση σε διαγνωστικά, εμβόλια και θεραπευτικά μέσα- ο κόσμος κινείται προς τα πίσω.

Τα εμβόλια Mpox έφτασαν στις πληγείσες χώρες χαμηλού εισοδήματος σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της επιδημίας – ακόμη πιο αργά από τους 17 μήνες που χρειάστηκαν για τα εμβόλια COVID-19. Και ο κλιμακούμενος αντίκτυπος τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εκτείνεται πολύ πέρα ​​​​από τις επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία: τόσο ο Έμπολα όσο και η COVID-19 έπληξαν την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, τις πολιτικές ελευθερίες και τους δημοκρατικούς κανόνες, ενισχύθηκαν από πολιτικοποιημένες αντιδράσεις, επιθέσεις σε επιστημονικά ιδρύματα και πόλωση που έχει ξεπεράσει τις κρίσεις, αφήνοντας τις κοινωνίες λιγότερο ανθεκτικές στην επόμενη έκτακτη ανάγκη.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης

Η έκθεση τονίζει ότι ο πραγματικός, βραχυπρόθεσμος κίνδυνος μιας ακόμη πανδημίας θα έπληττε έναν κόσμο πιο διχασμένο, πιο χρεωμένο και λιγότερο ικανό να προστατεύσει τους πολίτες του από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, εκθέτοντας όλες τις χώρες σε δυνητικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών για βελτίωση ετοιμότητα, ειδικά για την παρακολούθηση των απειλών πανδημίας, αλλά τονίζει ότι χωρίς αποτελεσματική διακυβέρνηση και διασφαλίσεις θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να μειώσουν την ασφάλεια της υγείας και να επιταχύνουν τα κενά πρόσβασης που καθόρισαν την COVID-19.

«Ο κόσμος δεν στερείται λύσεων», δήλωσε η Συμπρόεδρος του GPMB, Α.Ε. Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς. «Αλλά χωρίς εμπιστοσύνη και ισότητα, αυτές οι λύσεις δεν θα φτάσουν στους ανθρώπους που τις χρειάζονται περισσότερο. Οι πολιτικοί ηγέτες, η βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών μπορούν ακόμα να αλλάξουν την πορεία της παγκόσμιας ετοιμότητας – εάν μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους σε μετρήσιμη πρόοδο πριν από την επόμενη κρίση».

Τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις

Το GPMB προσδιορίζει τρείς συγκεκριμένες προτεραιότητες για τους πολιτικούς ηγέτες ώστε να αντιστρέψουν αυτές τις τάσεις:

1.Τη δημιουργία ενός μόνιμου, ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης για την παρακολούθηση του κινδύνου πανδημίας.

2.Την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια, εξετάσεις και θεραπείες που σώζουν ζωές με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Πανδημία.

3.Την εξασφάλιση ισχυρής χρηματοδότησης τόσο για την ετοιμότητα όσο και για τις δραστηριότητες αντιμετώπισης της «Ημέρας Μηδέν».

«Εάν η εμπιστοσύνη και η συνεργασία συνεχίσουν να κλονίζονται, κάθε χώρα θα είναι πιο εκτεθειμένη όταν χτυπήσει η επόμενη πανδημία. Η ετοιμότητα δεν είναι μόνο μια τεχνική πρόκληση — είναι μια δοκιμασία πολιτικής ηγεσίας», δήλωσε η συμπρόεδρος του GPMB, Τζόι Φουμάφι.

Η έκθεση καταλήγει τονίζοντας ότι η ηγεσία αυτή θα δοκιμαστεί φέτος, καθώς οι κυβερνήσεις εργάζονται για την οριστικοποίηση της Συμφωνίας του ΠΟΥ για την Πανδημία και για να συμφωνήσουν σε μια ουσιαστική πολιτική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών.

Η έκθεση GPMB 2026 δημοσιεύεται σήμερα 18 Μαΐου 2026, στο περιθώριο της 79ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

Ποιο είναι το GPMB

Το Συμβούλιο Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας (GPMB) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας παρακολούθησης και λογοδοσίας για τη διασφάλιση της ετοιμότητας για παγκόσμιες κρίσεις υγείας. Το GPMB, συνδιοργανώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και αποτελείται από παγκοσμίως αναγνωρισμένους ηγέτες και εμπειρογνώμονες από ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας υγείας, της κτηνιατρικής επιδημιολογίας, του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομίας, του δικαίου, της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης.

Πηγή: gpmb.org

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκτονίες νέων: Κοινωνικό σύμπτωμα και όχι ατομική τραγωδία – Ανάγκη για άμεση θεσμική δράση

ΕΟΔΥ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τα ΣΜΝ – Που πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις

Υπέρταση: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που σκοτώνει αθόρυβα