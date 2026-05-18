Αυτοκτονίες νέων: Κοινωνικό σύμπτωμα και όχι ατομική τραγωδία – Ανάγκη για άμεση θεσμική δράση

Η εφηβική αυτοκτονία και η ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα, οικογενειακά δράματα, αλλά ένα βαθύ κοινωνικό και θεσμικό σύμπτωμα. Όταν ένας έφηβος χάνει την ελπίδα του, το μήνυμα αντανακλά τις ελλείψεις των δομών που οφείλουν να τον στηρίξουν: της οικογένειας, του σχολείου και της πολιτείας.

Υπό τη σκιά των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών με την διπλή αυτοκτονία των 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη, η Πανελλήνιας Ένωση Ελευθερο-επαγγελματίων Παιδιάτρων κρούει το κώδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζει στην οικογένεια, στο σχολείο, στους γιατρούς και φυσικά στην Πολιτεία την καθημερινή τους ευθύνη για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος όπου θα μεγαλώσουν με ασφάλεια τα παιδιά μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF, η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στους νέους παγκοσμίως. Η κατάθλιψη και το άγχος των εφήβων τροφοδοτούνται από κοινωνικούς παράγοντες, όπως η πίεση για αριστεία, η εργασιακή ανασφάλεια των γονέων, η επιρροή των social media και το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωση Ελευθερο-επαγγελματίων Παιδιάτρων, Κωνσταντίνος Ι. Νταλούκας και Ιωάννης Ρίτσας αντίστοιχα.

Οι Πυλώνες Ευθύνης και Δράσης

-Πολιτεία & Θεσμοί – Κρατική ευθύνη

Η υποχρηματοδότηση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και η μετατροπή των σχολείων σε στείρους εξεταστικούς μηχανισμούς αφήνουν τους νέους απροστάτευτους. Απαιτείται άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και εισαγωγή προγραμμάτων συναισθηματικής ανθεκτικότητας στα σχολεία.

-Παιδίατροι – Πρώτη Γραμμή Άμυνας

Η American Academy of Pediatrics έχει θέσει ήδη την πρόληψη της εφηβικής αυτοκτονίας ως οργανικό μέρος της παιδιατρικής φροντίδας. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, οι παιδίατροι οφείλουν να εντάξουν την ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στην καθημερινή κλινική πράξη, λειτουργώντας ως γέφυρα έγκαιρης παρέμβασης.

-Οικογένεια – Στήριξη, όχι Ενοχή

Η σταθερή γονική παρουσία είναι ο ισχυρότερος προστατευτικός παράγοντας. Οι γονείς χρειάζεται να ακούν χωρίς κριτική και να εντοπίζουν έγκαιρα τις αλλαγές στη συμπεριφορά. Ωστόσο, η οικογένεια δεν χρειάζεται κήρυγμα, αλλά έμπρακτη στήριξη από το κράτος μέσω προσβάσιμης γονικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Το Μήνυμα για το Μέλλον

Η απελπισία των παιδιών δεν είναι αναπόφευκτη, είναι όμως ανατρέψιμη. Ένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι το μέλλον αποτελεί απειλή ή ότι η αξία του εξαρτάται αποκλειστικά από τους βαθμούς και τις επιτυχίες του. Δεν μπορούμε να χτίζουμε μία κοινωνία που ακυρώνει την ελπίδα και μετά να απορούμε, γιατί κάποια παιδιά δεν αντέχουν.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους δεν είναι ευχή, είναι καθημερινή πολιτική και κοινωνική επιλογή. Οφείλουμε να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην παρουσία και στην ουσιαστική θωράκιση της νέας γενιάς.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΔΥ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τα ΣΜΝ – Που πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις

Υπέρταση: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που σκοτώνει αθόρυβα

SOS από το ECDC για τις επιδημίες στην Ευρώπη: Έκρηξη σε λοιμώδη νοσήματα και ΣΜΝ – Κατά 80% αυξήθηκαν τα κρούσματα σύφιλης σε νεογνά!