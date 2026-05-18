Αιτωλοακαρνανία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο (photos)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη μιας γυναίκας και τριών αλλοδαπών ανδρών (δυο δραπέτες και ένας έγκλειστος φυλακών) για την απόπειρα ληστείας σε σπίτι στο Θέρμο.

Πρόκειται για τους:

(επ) QOSJA (ον) Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεν. 18/10/1984, στην Αλβανία

(επ) TOCI (ον) Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεν. 10/01/1984 ή 08/03/1976, στην Αλβανία

(επ) TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU (ον) Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, γεν. 17/12/1988 ή 14/07/1990 ή 17/12/1998 ή 14/04/1990, στην Αλβανία

(επ) ΣΕΧΙ (ον) Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτουριε, γεν. 05/10/1991, στην Αλβανία

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

