ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:49
Θεσσαλονίκη: Ποινή 5 ετών και εκτός φυλακής 55χρονος οδηγός νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο

Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών καταδικάστηκε 55χρονος οδηγός νταλίκας που κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Το δυστύχημα, συνέβη, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, η νταλίκα, η οποία κατευθυνόταν σε αποθήκη για να ξεφορτώσει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και εισήλθε κάθετα στο δρόμο, όπου συγκρούστηκε με το διερχόμενο δίκυκλο που οδηγούσε ο 29χρονος.

Ο 55χρονος οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου. Η απόφαση του δικαστηρίου οδηγεί τον καταδικασθέντα εκτός φυλακής, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ο 55χρονος κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν τρία άτομα που είχαν καταστεί κατηγορούμενα για το ίδιο συμβάν, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της αποθήκης, ένας υπάλληλός της κι ένας πολίτης, (ηλικίας 66, 55 και 35 ετών), που, σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας στους ελιγμούς που έκανε για να εισέλθει στην κεντρική λεωφόρο η οποία βρίσκεται ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Στην απολογία του ο Βούλγαρος οδηγός αρνήθηκε την κατηγορία. «Εγώ πέρασα με πράσινο, όμως η νταλίκα είναι μεγάλη. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί να με βοηθήσουν να περάσω τη διασταύρωση. Μου είπαν ότι θα με βοηθούσαν και πώς έτσι είχαν περάσει κι άλλα φορτηγά από το σημείο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

