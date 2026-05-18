«Άδειασμα» Δούρου σε Φάμελλο για τη διαγραφή Πολάκη

«Διχαστικές λογικές και νέα τραύματα δεν βοηθούν» ήταν το σχόλιο της Ρένας Δούρου σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, το περασμένο Σάββατο.

Η κα Δούρου, μιλώντας στον Αθήνα 984, έκανε λόγο για «συγκρουσιακές λογικές που στο τέλος εξυπηρετούν τη Δεξιά». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τα μέλη με την ανάγνωση του καταστατικού μας» και σημείωσε πως «για να διαγραφεί ένα μέλος της Κ.Ε. πρέπει πρώτα να συνέλθει το όργανο για να εκφέρει άποψη» και έπειτα να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Όλα τα μέλη θα πρέπει να πορευόμαστε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό και όχι κρίνοντας αλά καρτ» είπε χαρακτηριστικά, ακολουθώντας τη γραμμή του Παύλου Πολάκη.

«Έχουμε ένα θέαμα αποκρουστικό να περιφέρουν τις έδρες τους σε δημοπρασία» είπε σε άλλο σημείο η Ρένα Δούρου, που σημείωσε πως πρέπει τον αγώνα «να τον δώσουμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες».

