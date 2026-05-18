ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
18.05.2026 16:26

Global Sumud Flotilla: Έλληνας ανάμεσα στους απαχθέντες από το Ισραήλ – Το δραματικό μήνυμα, «η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ένας Έλληνας, ο Γαβριήλ Παππουτσάκης, είναι μεταξύ των συλληφθέντων από τις ισραηλινές δυνάμεις που έκαναν ρεσάλτο στον στολίσκο για τη Γάζα, κοντά στην Κύπρο.

Ο Γαβριήλ Παππουτσάκης επέβαινε στο πλοίο Arna’s children. Μετά την απαγωγή του, δημοσιεύτηκε το μήνυμά του με το οποίο, καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση μου, ως Έλληνα πολιτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Ονομάζομαι Γαβριήλ Παππουτσάκης και η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό με έχει απαγάγει παρά τη θέληση μου, αφού προχώρησε σε παράνομη επίθεση κατά του πλοίου Arna’s children του στόλου μας, στο οποίο επέβαινα, με σκοπό να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό.

Σας καλώ να διαδηλώσετε για την ασφάλεια του υπολοίπου στόλου, που πλέει ακόμη αλλά και να πιέσετε για την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουμε απαχθεί παράνομα από το σιωνιστικό κράτος.

Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση μου, ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας».

