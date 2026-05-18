Global Sumud Flotilla: Νέο «ρεσάλτο» του Ισραήλ στον στολίσκο για τη Γάζα – 100 συλλήψεις (Live Video)

Στα καθιερωμένα του… ρεσάλτα προχωρεί το Ισραήλ, προκειμένου να παρεμποδίσει τα σκάφη του Global Sumud Flotilla από το να φθάσουν στη Λωρίδα της Γάζας και να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της.

Σε βίντεο που έχουν ανεβάσει οι ακτιβιστές, κομάντος του ισραηλινού ναυτικού επιβιβάζονται διά της βίας σε ένα από τα πλοία του στολίσκου, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τα σκάφη ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως». Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί προχώρησαν στη σύλληψη 100 ατόμων, τα οποία θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Ασντότ.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Οι ακτιβιστές του στολίσκου ανακοίνωσαν ότι «δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη μας, το οποίο δέχονταν παρενοχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό».

Δείτε ζωντανά εικόνα από την πορεία του στολίσκου:

