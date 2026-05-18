Mundial 2026: Ξαφνικός πανικός στις ΗΠΑ για την προστασία από drones

Ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι τρέχουν και… δεν φτάνουν προκειμένου να προετοιμαστούν για πιθανές απειλές από drones στις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την έναρξη των αγώνων.

Οι λόγοι για αυτή την αναστάτωση είναι ποικίλοι, μεταξύ των οποίων η έλλειψη εξοπλισμού για την παρακολούθηση και τη λήψη αντιμέτρων κατά των drones, η δίμηνη αναστολή λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που έπληξε την προετοιμασία, καθώς και οι νέες ρυθμίσεις που διέπουν τη χρήση των drones, τις οποίες πολλοί αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν, σύμφωνα με το POLITICO.

Αυτά τα κενά αυξάνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του διεθνούς πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια και το οποίο αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια οπαδών στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Και ορισμένοι — ειδικά τοπικοί αξιωματούχοι σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια — ανησυχούν τόσο για την απειλή όσο και για το ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

«Αν συμβεί κάποιο περιστατικό, ή όταν συμβεί κάποιο περιστατικό, θα υπάρξουν πολλές αλληλοκατηγορίες», δήλωσε ένας αξιωματούχος της βιομηχανίας των drones, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά σχετικά με θέματα επιβολής του νόμου. «Όλοι θα ψάχνουν για έναν αποδιοπομπαίο τράγο».

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας ανησυχούν για μια σειρά πιθανών απειλών από drones, από ενοχλητικές πτήσεις που διακόπτουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα έως πιο σοβαρές επιθέσεις που θέτουν το πλήθος σε κίνδυνο τραυματισμού, όπως μια βρώμικη βόμβα.

«Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα»

Τον Απρίλιο, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας Σον Κάρραν δήλωσε στους νομοθέτες ότι η υπηρεσία του αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προμήθεια τεχνολογίας αντιμετώπισης drones. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έλλειψη, τα τυπικά αντίμετρα περιλαμβάνουν φορητά ή ενσωματωμένα εργαλεία ανίχνευσης ή παρεμβολής, καθώς και αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων ή κάμερες.

Απέδωσε την ευθύνη σε «προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα», σημειώνοντας παράλληλα ότι η υπηρεσία ξόδεψε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για να καλύψει τις ανάγκες της. Ο Κάρραν είπε επίσης ότι η Μυστική Υπηρεσία θα ζητήσει υποστήριξη από το Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μάρκγουεϊν Μάλιν δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «το επίπεδο απειλής είναι εξαιρετικά υψηλό», ειδικά σε περιοχές έξω από τα στάδια, μιλώντας γενικά για το συνολικό περιβάλλον ασφάλειας. Σε δήλωση, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται «αδιάκοπα» με ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών, των φιλάθλων και των κοινοτήτων που εμπλέκονται στις εκδηλώσεις — και θα ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε απειλές «σε πραγματικό χρόνο».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι υπονόμευσαν τις προετοιμασίες κατά τη διάρκεια της 76ήμερης αντιπαράθεσης για τον προϋπολογισμό που έληξε στις 30 Απριλίου, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση αυτή δεν επέτρεψε στο υπουργείο να πραγματοποιήσει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες. Στις ομοσπονδιακές προετοιμασίες συμμετέχουν η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας, η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών, η Ακτοφυλακή και η Μυστική Υπηρεσία.

Ο Κάρραν ανέφερε επίσης ότι η περιοχή του Λος Άντζελες, όπου θα διεξαχθούν οκτώ από τους 78 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν στις ΗΠΑ, «δεν είναι έτοιμη για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση των drones», οπότε η υπηρεσία αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου (οι τοπικές αρχές αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό).

Επέκταση του νόμου

Ο πρώτος αγώνας στις ΗΠΑ θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, μεταξύ της Παραγουάης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για χρόνια, η κυβέρνηση βασιζόταν σε ένα συνονθύλευμα μέτρων συγκεκριμένων για κάθε υπηρεσία για την ανίχνευση, την αναγνώριση και την παρακολούθηση των drones, ενώ οι πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις ακολουθούσαν τις δικές τους προσεγγίσεις.

Τον Δεκέμβριο, αυτό άλλαξε κάπως με την επέκταση των αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση των drones στο πιο πρόσφατο νομοσχέδιο για την αμυντική πολιτική. Ο νέος νόμος, γνωστός ως Safer Skies Act, επιβάλλει στο DHS και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης — σε συνεργασία με το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Μεταφορών — να αναπτύξουν και να δημοσιεύσουν νέους κανόνες για τις κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

«Τώρα πρέπει να εφαρμόσετε πραγματικά τον νόμο, και η χρονική στιγμή είναι άσχημη επειδή προσπαθούν να τον εφαρμόσουν ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να τον εκτελέσουν — και αυτό είναι δύσκολο», είπε ο αξιωματούχος της βιομηχανίας drone. «Οι κανόνες βρίσκονται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης».

Οι αρχές προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Το κέντρο εκπαίδευσης για drones του FBI στην Αλαμπάμα — το οποίο άνοιξε πέρυσι — προσφέρει ενισχυμένη εκπαίδευση σε προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και της τάξης. Η σχολή drones στο Χάντσβιλ έχει αποφοιτήσει 65 μέλη της πολιτειακής αστυνομίας, όπως ανέφερε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ στους νομοθέτες την Τρίτη. «Η λίστα αναμονής είναι μεγάλη», δήλωσε ο Πατέλ κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία σχετικά με το αίτημα προϋπολογισμού του FBI.

«Κάθε υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα θέλει τους αστυνομικούς της εκεί» για τις προηγμένες δυνατότητες εκπαίδευσης του κέντρου, πρόσθεσε. «Αποφοιτούν μια τάξη κάθε τρεις εβδομάδες», ανέφερε ο αξιωματούχος για τα drones. Το FBI δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρυθμό εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα ποσοστά αποφοίτησης.

Ερώτημα

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν αυτές οι προσπάθειες της τελευταίας στιγμής θα είναι αρκετές για να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή των μεγάλων εκδηλώσεων.

«Ο πρόεδρος θεώρησε τα αντί-UAS drones ως μια πολύ, πολύ σημαντική απειλή και συνειδητοποίησε ότι πρέπει να διαθέσουμε άλλα 500 εκατομμύρια [δολάρια] ως αποζημίωση για την αντιμετώπιση των UAS», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, σε συνέντευξή του στο POLITICO, χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία για να αναφερθεί στα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τον Δεκέμβριο, η FEMA ανακοίνωσε ότι 250 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε 11 πολιτείες που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην περιοχή της Ουάσιγκτον για την προετοιμασία της 250ης επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών. «Επιπλέον, πιέσαμε για να συμπεριληφθεί ο νόμος Safer Skies Act στον νόμο για την αμυντική πολιτική στα τέλη του περασμένου έτους», δήλωσε ο Τζουλιάνι, προσθέτοντας ότι η νομοθεσία αυτή διεύρυνε τις δυνατότητες των κρατικών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου «να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα drones».

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτείες και οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες απειλές», δήλωσε ο Τζουλιάνι. Το DHS δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες αρχές, τεχνολογίες και συνεργασίες στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του για την προστασία.

Ζήτημα… τεχνολογίας

Οι τεχνολογίες για τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των drones συχνά κυμαίνονται από συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που διακόπτουν τη σύνδεση ενός drone με τον χειριστή του έως πιο προηγμένα εργαλεία σχεδιασμένα για την παρακολούθηση, την παρεμβολή ή την αναχαίτιση αεροσκαφών. Μερικές φορές, μπορεί επίσης να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Σε ένα podcast που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Άλις Χονγκ, διευθύντρια του Εθνικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ασφάλειας Αστικών Περιοχών του DHS, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί, τοπικοί και ιδιωτικοί διαχειριστές σταδίων θα φέρουν τα «κιτ αντιμετώπισης drone» τους στα στάδια για τους αγώνες, αλλά ότι όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να είναι «απόλυτα συντονισμένοι» σε ένα σχέδιο παρακολούθησης του εναέριου χώρου. Διαφορετικά, «αυτά τα συστήματα μπορούν στην πραγματικότητα να παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο και να δημιουργούν κενά στην κάλυψη», είπε.

Οι εταιρείες του τομέα της αεροδιαστημικής και της τεχνολογίας εργάζονται πλέον για την ενίσχυση της προσφοράς τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των drones, κυρίως επειδή η έλλειψη κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης όλα αυτά τα χρόνια είχε περιορίσει τη ζήτηση για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Οι εκτελεστικές διαταγές του Τραμπ αποσκοπούσαν στην επέκταση της πρόσβασης σε drones και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones αμερικανικής κατασκευής, και έκτοτε αρκετές εταιρείες έχουν ανακοινώσει την επέκταση της εγχώριας παραγωγής τους.

Εξαιρετικά προετοιμασμένο το Λος Άντζελες

Ο ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) Μάικλ Χάκμαν, ο οποίος ηγείται του προγράμματος αντι-drone του LAPD, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Κάρραν ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν είναι προετοιμασμένοι. Είπε ότι το LAPD είναι «εξαιρετικά προετοιμασμένο» και ότι το προσωπικό του έχει υποστηρίξει πολλαπλές επιχειρήσεις αντι-drone σε συνεργασία με το γραφείο του FBI στο Λος Άντζελες.

Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην περιοχή του Λος Άντζελες θα διεξαχθούν στο SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ — εκτός της δικαιοδοσίας του αστυνομικού τμήματος — αλλά το LAPD θα επιβλέπει την ασφάλεια του FIFA Fan Fest και αρκετών επίσημων Fan Zones που βρίσκονται κοντά, είπε ο Χάκμαν.

«Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού», είπε ο Χάκμαν απαντώντας σε ερωτήσεις του POLITICO. «Η διασφάλιση ότι τα άτομα κατανοούν και συμμορφώνονται με τους περιορισμούς σχετικά με τα drones — ιδίως κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων — είναι κρίσιμη για την πρόληψη περιστατικών πριν αυτά συμβούν». Εκτός από τη χρήση σε εκδηλώσεις, το LAPD επεκτείνει επίσης τη μόνιμη, πανελλαδική υποδομή καταπολέμησης drones «για να ενισχύσει την επίγνωση της κατάστασης και την ετοιμότητα για ταχεία αντίδραση», είπε.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες χρησιμοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των drones, συνδυάζοντας την απομακρυσμένη αναγνώριση — η οποία λειτουργεί ως πινακίδα κυκλοφορίας για τα drones — με τεχνολογίες ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων, ραντάρ και καμερών, όπως ανέφερε ο Χάκμαν, ενώ για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιεί κυβερνο-αντιμέτρα και ηλεκτρονικά αντίμετρα, παράλληλα με ομάδες εδάφους που μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα drones άμεσα.

Δυσκολίες

Δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Το αστυνομικό τμήμα στο Άρλινγκτον του Τέξας — το οποίο έχει δικαιοδοσία στην «Περιοχή Ψυχαγωγίας» όπου βρίσκεται το στάδιο AT&T, όπου θα διεξαχθούν εννέα αγώνες — διατηρεί εδώ και καιρό συστήματα ανίχνευσης drones που βοηθούν τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ανεπιθύμητα drones στο έδαφος. Το τμήμα εργάζεται τώρα για να επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητές του ώστε να περιλαμβάνει τρόπους απενεργοποίησης των drones, και πρόσφατα έλαβε περισσότερες εξουσίες σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε το τμήμα σε δήλωση.

Όπως και η LAPD, ορισμένοι υπάλληλοι του Άρλινγκτον έχουν ολοκληρώσει εξειδικευμένη εκπαίδευση στο κέντρο εκπαίδευσης του FBI για την καταπολέμηση των drones στην Αλαμπάμα, ανέφερε η αστυνομία της περιοχής. Ωστόσο, το τμήμα του Άρλινγκτον δήλωσε ότι δεν διαθέτει ακόμη την υποδομή για να διεξάγει επιχειρήσεις αντιμετώπισης από μόνο του.

Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί απόλυτη έκπληξη. Για χρόνια, οι τοπικές μονάδες επιβολής του νόμου δεν διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία για την απομάκρυνση ενός drone από κατοικημένες περιοχές, κυρίως επειδή η ευθύνη για τις περισσότερες επιχειρήσεις κατά των drones συγκεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό σε ομοσπονδιακό επίπεδο. «Το Κογκρέσο δεν επέκτεινε αυτές τις εξουσίες για πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της βιομηχανίας drones.

«Προς το παρόν, η προσοχή επικεντρώνεται στο να βοηθήσουμε τον κλάδο και την κυβέρνηση να παραμείνουν συντονισμένοι τους επόμενους τρεις μήνες, ώστε να ξεπεράσουν αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας drones.

