Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο (video)

Για τη Μαρία Καρυστιανού και το «έντονο φιλορωσικό στοιχείο» στο κόμμα της, τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του που θα φέρει «τη διάσπαση του ατόμου στον ΣΥΡΙΖΑ» αλλά και τη διαγραφή Πολάκη που «τον πρόλαβε ο Φάμελλος» αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας.

Όπως εκτίμησε μιλώντας στο Action 24 «τώρα έρχεται η Κρυαστιανού και δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος» του φιλορωσικού κλίματος στο οποίο μέχρι τώρα «βασικός εκφραστής ήταν ο Βελόπουλος και μετά η Νίκη».

«Η κυρία Καρυστιανού ήταν με τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης – για να είσαι αυτό είσαι φίλος του καθεστώτος, η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια – έχει και τον Θανάση Αυγερινό που έχει δώσει μάχες 4 χρόνια για το πώς κερδίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, δικαίωμά του.

Η κυρία Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχεία και αυτό σημαίνει μεγάλος ανταγωνισμός για τον Βελόπουλο γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέες τις φιλορωσικές και αντιεμβολιαστεικές, εκεί έχει μεγάλη πέραση η Καρυστιανού» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Βελόπουλος είχε επενδύσει στα Τέμπη αλλά τώρα δεν τα αναφέρει πολύ γιατί προφανώς κερδίζει εκεί η Καρυστιανού».

Κληθείς να τοποθετηθεί για την ανάρτησή του την Κυριακή σχετικά με τα ρωσικά bots, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «δεν θυμάστε τι είχε γίνει με το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και είχε πει η εθνική επιτροπή κυβερνοασφάλειας ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που αποδείχθηκε ότι ήταν από ξένη χώρα;

Η πιθανότερη εκδοχή των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Θυμίζω ότι ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί σε σειρά χωρών για παρέμβαση στις εκλογές. Όμως ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από τότε. Έχει φύγει η Ελλάδα από εκείνο το σημείο με τα ξυλόλια και τις θεωρίες συγκάλυψης».

«Προσπάθεί να εμποδίσει τον Πολάκη να πάρει τη σφραγίδα»

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη και την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «με τη διαγραφή Πολάκη ο Φάμελλος «προσπαθεί να τον εμποδίσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα και ό,τι αυτό σημαίνει».

Παράλληλα παρατήρησε ότι «η αίσθηση από τον εξώστη (σ.σ. κατά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού) είναι ότι ο Τσίπρας δεν πολυθέλει και πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν αμανάτι να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν κόμμα και να εχουν πλακωθεί και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «ο Πολάκης ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον θελει. Άρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσιπρα και αυτός κάνει face control ο Πολάκης μένει εκτός πολτικής

Ή θα μπορέσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει ανταγωνιστικά με τον Τσιπρα ως έξαλλος ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να είναι η ήρεμη εκδοχή της ριζοσπαστικής αριστεράς ή θα πρέπει να πάει σπιτί του». «Δεν νομίζω ότι περίμενε τη διαγραφή του, ο Φάμελλος τον πρόλαβε. Έχουμε να δούμε επεισόδια εκεί, τη διάσπαση του ατόμου θα δούμε» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης

Ειδικά για τον πρώην αναπληρωτή υπουργο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ – στις εσωκομματικές εκλογές είχε πάρει 43% – έχει νήομα. Να φτιάξει από την αρχή κόμμα το βλέπω δύσκολο. Το κόμμα θέλει πειθαρχία και λεφτά, ο Πολάκης είναι άναρχος, ξυπνάει τη νύχτα και κάνει αναρτήσεις, το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα».

«Εξαιρετικά ευνοημένος ο Νίκος Ανδρουλάκης»

Μιλώντας τέλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη τον χαρακτήρισε ως «έναν εξαιρετικά ευνοημένο σαν οικογένεια άνθρωπο, από το πώς το ελληνικό δημόσιο του έχει συμπεριφερθεί – και ειδικά η κυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2010».

Επισήμανε ότι «η επιτροπή που ανακήρυξε μειοδότη για το ακίνητο στο Ηράκλειο τον κ. Ανδρουλάκη συνήρθε 7 Οκτωβρίου 2009 και οι εκλογές έγιναν 4 Οκτωβρίου.

Υπήρχε μια διαδικασία στο Κτηματολόγιο Κρήτης και η επιτροπή συνήρθε μετά τις εκλογές. Άρα την ώρα που το ψήφιζαν ήξεραν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργος και ο Ανδρουλάκης πανίσχυρος; .Αυτό δεν γενάει υποθεση πολιτική εύνοιας; Προφανώς γεννάει».

«Εγώ δεν θέτω νομικό ζήτημα. Δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης ο οποίος σε μια εβδομάδα αποκάλυψε ότι είχε 1 εκατ. ευρώ σε ξένη τράπεζα, ξέχασε να το δηλώσει στο πόθεν έσχες και παίρνει από το 2009 ενοίκιο 1,2 δισ…. Ε, μπάστα, Δεν έχουμε τέτοια εύνοια από το Δημόσιο όπως ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί και το 1 εκατ. είναι από μισθό στις Βρυξέλλες από το δημόσιο».

