Ένας Αμερικανός ιολόγος έφτιαξε στο σπίτι του μια «μπίρα-εμβόλιο» με γενετικά τροποποιημένη μαγιά, με στόχο να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό απέναντι στον πολυομαϊό BK. Τα πρώτα τεστ έδειξαν παραγωγή αντισωμάτων, όμως οι ειδικοί κρατούν μικρό καλάθι.

Ο Κρίστοφερ Μπακ παρασκεύασε στο σπίτι του μια «μπύρα-εμβόλιο» και την ήπιε ο ίδιος, για να δει αν μπορεί να ενεργοποιήσει την άμυνα του οργανισμού του απέναντι στον πολυομαϊό BK.

Ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές, κυρίως σε ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τα νεφρά και την ουροδόχο κύστη.

Η «μαγεία» της… μαγιάς

Η λογική του πειράματος είναι απλή στην περιγραφή, αλλά σύνθετη στην πράξη: η μαγιά της μπίρας τροποποιείται γενετικά ώστε να μεταφέρει στοιχεία που «θυμίζουν» τον πολυομαϊό BK. Έτσι, όταν καταναλωθεί, θα μπορούσε θεωρητικά να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τον ιό και να αντιδρά.

Ο Μπακ είχε προηγουμένως δει σε πειράματα με ποντίκια ότι η τροποποιημένη μαγιά μπορούσε να προκαλέσει παραγωγή αντισωμάτων. Ως έμπειρος «οικιακός» κατασκευαστής μπύρας, αποφάσισε να πάει την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή στην κουζίνα του.

Πέντε μέρες μπίρα, επτά εβδομάδες αναμονή

Ο επιστήμονας ήπιε για πέντε συνεχόμενες ημέρες από ένα ποτήρι της πειραματικής μπίρας. Επτά εβδομάδες αργότερα έκανε μια δεύτερη «δόση» και στη συνέχεια άλλη μία.

Σύμφωνα με τις αιματολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν, ο οργανισμός του παρήγαγε αντισώματα για δύο τύπους του πολυομαϊού BK, οι οποίοι έχουν συσχετιστεί με ορισμένες μορφές καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Ο ίδιος και ο αδελφός του, που συμμετείχε στην εργασία ως ανεξάρτητος ερευνητής, αναφέρουν ότι δεν καταγράφηκαν σημαντικές παρενέργειες.

Ο ερευνητής θέλει ακόμη να στραφεί σε ιούς όπως ο Covid, η γρίπη, οι ερπητοϊοί και οι αδενοϊοί.

Οι ειδικοί πατούν φρένο

Παρά το εντυπωσιακό της ιστορίας, η έρευνα παραμένει προκαταρκτική.

Ιολόγοι και ειδικοί στη βιοηθική προειδοποιούν ότι μια τέτοια προσέγγιση χρειάζεται εκτεταμένες δοκιμές ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Το ότι ένας άνθρωπος παρήγαγε αντισώματα δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η μέθοδος προστατεύει από νόσο ή ότι είναι ασφαλής για ευρεία χρήση.

Εμβόλια που… τρώγονται;

Ο Μπακ βλέπει το πείραμα ως μια πρώτη απόδειξη ότι τα βρώσιμα εμβόλια ίσως έχουν μέλλον. Θεωρητικά, δεν θα χρειαζόταν να είναι μπίρα: οποιοδήποτε τρόφιμο με κατάλληλα τροποποιημένη ζωντανή μαγιά θα μπορούσε κάποτε να λειτουργήσει ως φορέας ανοσοποίησης.

Προς το παρόν, όμως, η «μπύρα-εμβόλιο» παραμένει περισσότερο μια παράξενη και τολμηρή επιστημονική ιστορία παρά πραγματική εναλλακτική στα εμβόλια.

