Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ξαφνικά σε δρόμο της Εύβοιας (video)

Αναστάτωση προκλήθηκε σε οδηγούς στην βόρεια Εύβοια, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά σε κεντρικό οδικό άξονα ανάμεσα στα Βασιλικά και τα Ελληνικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του evima.gr, τα άγρια ζώα βγήκαν από το δάσος και διέσχισαν τον δρόμο, αναγκάζοντας τους διερχόμενους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Οι εμφανίσεις αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Εύβοιας – και όχι μόνο – έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι κάτοικοι και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το φαινόμενο τείνει να γίνει συχνό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο με πολλές στροφές και περιορισμένη ορατότητα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, ειδικά σε ώρες χαμηλού φωτισμού.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, καθώς η διέλευση άγριων ζώων στους δρόμους της Εύβοιας δεν αποτελεί πλέον σπάνιο φαινόμενο.

