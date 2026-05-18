Δούκας: Πολιτική δολοφονία η επίθεση στον Ανδρουλάκη – Καμία συζήτηση με ΝΔ, στόχος η πρωτιά και η προοδευτική διακυβέρνηση

Για προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας και πολιτικής απαξίωσης, έκανε λόγο ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας τις επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΝΔ.

«Προφανώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνολικά, βάζεις δηλητήριο και τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα, το έχει πληρώσει αυτό η χώρα. Να συζητάμε πολιτικά, να συγκρουόμαστε πολιτικά και μετωπικά και σκληρά, αλλά όχι τέτοιες επιθέσεις πολιτικής δολοφονίας» είπε ο δήμαρχος της Αθήνας (στους Αταίριαστους, ΣΚΆΙ).

Αναφερόμενος στην επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με τα νέα κόμματα. Αλλά νομίζω το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ βαθιές ρίζες, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και είναι μπολιασμένο μες στην κοινωνία σε όλη τη χώρα. Είναι στο χέρι μας, και είναι εφικτό, γιατί η Κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη φθορά και η κοινωνία έχει σοβαρά προβλήματα, θέλει πολιτική αλλαγή, να μπορέσουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, κάνοντας σωστά τη δουλειά μας».

Ξεκαθάρισε δε ότι «πολιτική αλλαγή δεν γίνεται, αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις, να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ σε καμία περίπτωση, και να επιδιώξει προοδευτική διακυβέρνηση.

Μάλιστα, απέρριψε την άποψη του Παύλου Γερουλάνου ότι αν «είμαστε πρώτο κόμμα, να συζητήσουμε με όλους που συμφωνούν», τονίζοντας με έμφαση, «όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους. Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση, δεν γίνεται. Αν έρθει ν ΝΔ και πει ‘‘εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ’’, τότε δύο τινά συμβαίνουν: ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος ή η ΝΔ μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για τη νομή της εξουσίας».

Και πρόσθεσε ότι επιδίωξη είναι «προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση». Δεν απέκλεισε δε τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι, όπως είπε, «να εμείς λέμε δεν συζητάμε με κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν, τότε και η ΝΔ θα πει δεν υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση, θα μπλέξουμε με αυτούς, δώστε τη δυνατότητα σε εμάς για αυτοδυναμία. Αυτό θέλουμε;».

Όσο για το χρόνο των εκλογών, εκτίμησε ότι «από τον Οκτώβριο και μετά καταλαβαίνω ότι ανοίγει το παράθυρο».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης για πλειστηριασμούς: Τέλος στην ασυδοσία των funds – Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ



Μαρινάκης για Τσίπρα: «Πολύ αργά για δάκρυα»

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ – Εξοπλιστικά, Ανατολική Μεσόγειος και Ιράν στην ατζέντα