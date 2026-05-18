Ανδρουλάκης για πλειστηριασμούς: Τέλος στην ασυδοσία των funds – Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Με σχέδιο οκτώ σημείων και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών.

Σε σχετική ανάρτηση, ο Ν. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λεηλασίας των ξένων funds. Έχει περιφρονήσει τις αγωνίες χιλιάδων δανειοληπτών και, με τις επιλογές της, έχει υπηρετήσει συνειδητά τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «τον δρόμο που άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στα funds με τον ν.4354/2015 —τον νόμο που εισήγαγε τη λειτουργία και διαχείριση των “κόκκινων” δανείων από τα funds—, τη διευκόλυνση των πλειστηριασμών με τον ν.4472/2017 και την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010 με το νόμο 4592/2019 που τροποποίησε τις προβλέψεις του νόμου 4346/2015 , η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον μετέτρεψε σε λεωφόρο με τον ν.4738/2020, αφαιρώντας κάθε ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της περιουσίας, και με το πρόγραμμα “Ηρακλής ΙΙ” (ν.4799/2021), παραδίδοντας οριστικά τα πάντα στα funds».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ποτέ στο παρελθόν οι πολίτες δεν απειλήθηκαν με τόσο μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ποτέ δεν βρέθηκαν τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα. Οι δανειολήπτες εκβιάζονται συστηματικά. Καλούνται να καταβάλουν υπέρογκες προκαταβολές για να μην χάσουν το σπίτι τους ή να αποδεχθούν λεόντειους και καταπλεονεκτικούς όρους, που επιβάλλουν οι servicers. Οι πιο αδύναμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και χάνουν τις περιουσίες τους. Άνθρωποι που άντεξαν μέσα στην κρίση, αντιμετωπίζουν σήμερα για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές ή χάνουν ρυθμίσεις λόγω της αύξησης των επιτοκίων».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε οκτώ προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν «άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης», οι οποίες είναι οι εξής:

Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στα πρότυπα του ν.3869/2010, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη. Παράλληλα, προβλέπουμε συνεισφορά του Δημοσίου, όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη δόση της ρύθμισης. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Περιορίζουμε την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει, δεν θα μπορεί να προχωρά σε καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση. Παράλληλα, θεσπίζουμε βιώσιμες και ρεαλιστικές ρυθμίσεις, με υποχρέωση πλήρους αιτιολόγησης των προτάσεων και δικαίωμα προσφυγής του δανειολήπτη σε ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών. Η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή, που σήμερα αυξομειώνει την αξία ανάλογα με τα συμφέροντά του. Προχωρούμε σε δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλιση του μεγαλύτερου μέρους (2/3) της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή. Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers, με πρόστιμα, αστικές κυρώσεις, περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση και απώλεια απαιτήσεων από τόκους υπερημερίας. Εισάγουμε ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες, γιατί ένα δίκαιο σύστημα οφείλει να προστατεύει όχι μόνο τους αδύναμους αλλά και όσους αγωνίζονται καθημερινά να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

